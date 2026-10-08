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Muere a los 77 años Salvador Balbuena, exfutbolista del Melilla, Hércules u Osasuna

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Melilla, 8 oct (EFE).- El exfutbolista melillense Salvador Balbuena Roca, que jugó desde mediados los años 60 hasta el final de la década de los 70 del pasado siglo en el Melilla, Hércules u Osasuna, entre otros clubes, falleció este jueves a los 77 años en su ciudad natal.

Nacido en Melilla el 4 de noviembre de 1948, Salva Balbuena desarrolló buena parte de su carrera fuera de la ciudad, donde militó en equipos como el Hércules, Osasuna, Eldense, Xerez Deportivo y Díter Zafra, antes de regresar a su tierra para afrontar sus últimos años como jugador hasta su retirada en 1980.

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El sepelio del exdefensa tendrá lugar este viernes, a las 11.00 horas, con el traslado de sus restos mortales desde el Tanatorio Municipal melillense hasta la capilla del cementerio de la Purísima Concepción, según informaron fuentes familiares y de la Unión Deportiva Melilla.

Sus primeros pasos en el fútbol los dio en la Peña Colón, donde comenzó su formación, y posteriormente llamó la atención del CD Real Melilla. Balbuena inició allí su etapa en categoría Infantil y continuó su progresión por los diferentes equipos juveniles hasta dar el salto al fútbol de categoría nacional.

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Su rendimiento le permitió fichar por el Melilla CF, con el que debutó en Tercera División en la temporada 1966-1967, y un año después dio el salto al fútbol profesional tras ser traspasado al Hércules de Alicante, equipo de la Segunda División en el que permaneció desde la campaña 1967-68 hasta la 1971-72.

Tras finalizar su etapa en Alicante, Balbuena continuó su carrera en distintos clubes. En la temporada 1972-1973 militó en el Club Atlético Osasuna, entonces también en Segunda División, y posteriormente defendió las camisetas del Eldense (1973-1974), Xerez Deportivo (1974-1975) y Díter Zafra (1975-76 y 1977-1978).

En 1978 regresó a su ciudad para incorporarse al Industrial Melilla, de la Tercera División, con el que disputó las temporadas 1978-1979 y 1979-1980. A los 32 años puso fin a su carrera como futbolista, aunque permaneció vinculado al deporte y en la campaña 1980-1981 asumió como entrenador el banquillo del propio Industrial Melilla.

Su hijo Salvador Balbuena Teruel fue guardameta de la UD Melilla -club en el que ahora es coordinador de su Escuela de Porteros-, Espanyol y la extinta UD Salamanca entre mediados de los años 90 hasta los primeros años del presente siglo, y llegó a ser internacional con la selección española sub-18. EFE

acr/cc/jl

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