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Llegan a Lanzarote 125 migrantes en una neumática, la mayor registrada en la Ruta Canaria

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(actualiza la NA4045 con la cifra total de ocupantes)

Las Palmas de Gran Canaria, 8 oct (EFE).- Salvamento Marítimo ha socorrido en las últimas horas con dos de sus embarcaciones a 125 personas de origen magrebí y subsahariano que iban en una neumática, la mayor de las observadas hasta la fecha en la Ruta Canaria, y las ha desembarcado con buen estado de salud en la capital de Lanzarote.

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El rescate tuvo lugar este miércoles a las 22:54 horas en aguas internacionales, a unos 68,5 kilómetros al nordeste de esta isla, según ha precisado el Consorcio de Emergencias de Lanzarote.

En auxilio de estas personas partieron las salvamares Acrux y Al Nair, que han desembarcado en el puerto de Arrecife a estas personas, entre las que había cuatro mujeres y 22 menores de edad, según los datos facilitados a EFE por Salvamento Marítimo.

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Este verano han llegado a Canarias, por primera vez, lanchas neumáticas ocupadas por más de cien personas.

Han sido tres las embarcaciones de este tipo auxiliadas y llevadas a Lanzarote: una con 122 ocupantes el 8 de julio, otra con 111 personas el 20 de agosto, una tercera con 107 el 14 de septiembre y la socorrida anoche, que es la más sobrecargada de las llegadas a Canarias hasta el momento.

Habitualmente, las lanchas neumáticas fletadas por las organizaciones que manejan el tráfico de personas en esta zona del Atlántico solían embarcar a 50 o 60 personas, aunque en los últimos años han llegado a sobrecargarlas con 80 y 90.

Las cuatro con más de cien ocupantes interceptadas este verano llevaban tantas personas a bordo como las que suelen transportar los cayucos mauritanos en las travesías de Nuadibú o Nuakchot a Canarias. EFE

(Foto) (Vídeo)

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