La secuela de 'La red social' y 'Naza', un documental sobre Gaza, estrenos de la semana

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Madrid, 8 oct (EFE).- Las salas de cine reciben esta semana 'El precio de la red', la secuela de la película de David Fincher 'La red social', y 'Naza', un documental sobre Gaza de los directores de la galardonada con el Óscar a mejor película documental de 2024, ‘No Other Land’.

También se estrenan, entre otras, la española 'Las ciegas hormigas' o 'El árbol muy muy lejano'.

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Quien fuese el guionista de la película dirigida por David Fincher ‘La red social’ se convierte dieciséis años después en el director de su segunda parte, ‘El precio de la red’. Aaron Sorkin trae ahora la historia real de cómo una joven ingeniera de Facebook, interpretada por Mikey Madison (‘Anora’), consigue la ayuda de un reportero del 'Wall Street Journal', encarnado por Jeremy Allen White (‘The Bear’), para destapar los secretos más ocultos de la red social.

Con un reparto al que se unen Jeremy Strong (‘Succession’) y Wunmi Mosaku (‘Sinners’), esta película está basada en la investigación conocida como ‘The Facebook Files’, un conjunto de artículos publicados por 'The Wall Street Journal' en 2021 que destapó los efectos nocivos de Facebook en los adolescentes y su proliferación a sabiendas de desinformación.

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Dos de los directores del ganador del Óscar a mejor película documental de 2024 por ‘No Other Land’, Yuval Abraham y Rachel Szor, dirigen en esta ocasión ‘Naza’. A través de entrevistas grabadas en los tejados nocturnos de la ciudad de Tel Aviv, 24 soldados de inteligencia israelí describen, en este documental, los complejos y sistemáticos mecanismos que hay detrás del asesinato en masa y deliberado de civiles palestinos en Gaza por parte de las tropas de Israel.

El documental, cuyo nombre proviene del término empleado por el ejército israelí para catalogar a las víctimas civiles asesinadas durante sus operaciones, recibió el premio especial del jurado en el Festival de Cine de Venecia y el premio del público a la mejor película europea del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Está producido por 'The Guardian' y el cineasta Jonathan Glazer y su productor James Wilson, ambos responsables de 'La zona de interés'.

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Igor Legarreta (‘Autómata’) dirige esta película ambientada en los años 30 que tuvo su 'premiere' en el Festival de Locarno de 2026. En ella, un duro temporal hace encallar un barco inglés con toneladas de carbón en Bizkaia.

Así, todo el pueblo se lanza a rescatar el oro negro que puede salvarles del invierno. Urko Olazabal (‘Maixabel’), Itziar Ituño (‘La casa de papel’) y sus hijos se meterán en el ojo de la tormenta y harán lo imposible para proteger el carbón que podría salvarlos o condenarlos para siempre.

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Andrew Garfield (‘La red social’) y Claire Foy (‘The Crown’) interpretan a los padres de una familia con tres hijos que se mudan a la remota campiña inglesa. Poco después de su llegada los niños descubren un árbol mágico y a sus extraños habitantes, interpretados por Rebecca Ferguson (‘Dune’), Nonso Anozie (‘Juego de tronos’), Nicola Coughlan (‘Los Bridgerton’) y Jessica Gunning (‘Mi reno de peluche’).

Documental que narra la vida del papa Francisco, poniendo el foco en su labor social y humanitaria. La película muestra a una figura profundamente comprometida con las causas de los pobres, los marginados y los olvidados, desde su juventud en Argentina hasta su rol como líder espiritual en el escenario global. Con material de archivo exclusivo y su testimonio personal, esta biografía ofrece un retrato íntimo de este líder espiritual.

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Jessica Chastain (‘Los ojos de Tammy Faye’) protagoniza la nueva película de terror de Rob Savage (‘Host’) en la que interpreta una entidad siniestra que aparece en la vida de Bela, una niña de ocho años cuyos padres tienen un matrimonio problemático.

La ‘otra mamá’, como le llama la niña interpretada por Arabella Olivia Clark (‘La asistenta’), emerge del armario de la pequeña para “entrar en su corazón”, pero pronto sus manifestaciones se vuelven cada vez más agresivas, amenazando la seguridad de la familia de Bela.

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Del director danés Nicolas Winding Refn (‘Drive’) llega esta película estrenada en el Festival de Cine de Cannes de 2026 fuera de concurso. En ella Sophie Thatcher (‘Companion’) interpreta a una joven que se lanza a la búsqueda de su padre cuando una misteriosa niebla envuelve la ciudad futurista en la que vive y libera a una presencia esquiva y letal.

La secuela de 'Escape Room' (2021) recupera la misma trama que su precuela y sitúa al grupo en el antiguo parque de atracciones de Montjuic, en el que acabarán en el túnel del terror y donde se activará una cuenta atrás de 60 minutos para salir o morir.

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El actor y director mexicano Diego Luna ('La terminal') vuelve a dirigir un largometraje diez años después de 'Mr Pig' con este drama migratorio acerca de dos hermanos que viajan desde México a Madrid para reencontrarse con su madre, que trabaja ilegalmente en la capital española para mantenerlos.

En esta nueva película del animado gato cósmico, Doraemon, Nobita y sus amigos entran dentro de una pintura que los transporta a Artelia, un mundo ilustrado inspirado en la Europa medieval. Junto a Claire y sus amigos Milo y Chai, se embarcan en una gran aventura para recuperar una misteriosa piedra azul.

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Esta producción francesa narra la vida de una mujer entregada completamente a su trabajo como cirujana en un hospital, algo que le otorga muy poco tiempo para su vida privada. Sin embargo, su aparente estabilidad se verá trastocada con la visita de una novelista que desea observar su vida para reflejarla en un libro.

La undécima entrega de la serie de películas 'El caminante', del director taiwanés Tsai Ming-Liang ('El sabor de la sandía), centrada en la relación entre cuerpo, espacio y duración llega a San Sebastián, donde chocarán conceptos como el ruido de la noche y la quietud del día o la tranquila figura de el caminante y la inmensidad del mundo.

Un grupo de mascotas liderados por Falcon, un ingenioso mapache, se encuentran a bordo de un tren fuera de control y deberán pararlo para evitar un desastre y hacer frente al malvado plan del tejón Hans, en una aventura familiar cargada de acción, humor, amistad y situaciones inesperadas, donde cada mascota es clave para salvar la misión.

Drama musical puertorriqueño en el que tradición y modernidad chocan para dar lugar a la historia de Vicente Espiel (Carlos Ponce), un músico folclórico que ve cómo las tendencias del mundo giran hacia la música urbana, y que conocerá a Perla (Zuleyka Rivera), una referente de los nuevos sonidos musicales.

Paz Vega completa el elenco de la película dirigida por David Norris, cuya trama se articula en torno a una nueva forma de entender la música y la cultura de Puerto Rico.

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