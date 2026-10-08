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La china Anta Sports completa la compra de 29 % de Puma por casi 1.700 millones de dólares

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Pekín, 8 oct (EFE).- La empresa china Anta Sports, especializada en equipamiento deportivo, anunció el miércoles que había completado la adquisición del 29,06 % de Puma por 1.505,5 millones de euros (unos 1.686 millones de dólares) en efectivo, convirtiéndose de este modo en el mayor accionista de la firma alemana.

En un comunicado publicado en su página web, la compañía asiática indicó que esta inversión refuerza el perfil internacional, el alcance y la competitividad del grupo Anta en el mercado de artículos deportivos.

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"Puma cuenta con un rico legado y un sólido valor de marca. Confiamos en su equipo directivo y apoyamos la transformación estratégica que está en marcha", afirmó Ding Shizhong, presidente del consejo de administración de Anta Sports, en declaraciones recogidas por el comunicado.

"Como accionista a largo plazo, esperamos compartir nuestra experiencia y nuestras capacidades, en particular en venta minorista y operaciones, respetando al mismo tiempo la independencia y la identidad de marca de Puma", agregó.

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La compañía china aclaró que buscará una "representación adecuada" en el consejo de supervisión de Puma y que actualmente "no tiene previsto" lanzar una oferta pública de adquisición sobre la firma europea.

Las acciones de Anta Sports que cotizan en la Bolsa de Hong Kong subían un 0,35 % en torno a las 11:53 hora local (03:53 GMT) de este jueves.

La adquisición del 29,06 % de Puma se produce en horas bajas para la compañía alemana, que el año pasado acumuló pérdidas de 643,6 millones de euros (721,1 millones de dólares), frente al beneficio de 208,7 millones de euros (314,5 millones de dólares) de 2024. EFE

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