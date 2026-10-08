Jaume Subirós (Motel Empordà), Premio Nacional de Gastronomía 'Toda una vida' 2026

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Madrid, 8 oct (EFE).- La Real Academia de Gastronomía ha galardonado al cocinero y propietario del restaurante Motel Empordà, Jaume Subirós (Girona, 1949), con el Premio Nacional de Gastronomía 'Toda una Vida' en consideración a "una trayectoria dedicada a la restauración" y una forma de entender la gastronomía basada en "el producto, el territorio y la hospitalidad".

El jurado ha valorado "lo que significa el Motel Empordà para la gastronomía" y ha destacado la figura de Subirós, por haber estado siempre, a su juicio, "en la primera línea de la gastronomía nacional, sabiendo sostenerla con un nivel de calidad impresionante durante muchísimo tiempo y manteniéndose fiel a la mejor representación de la cocina catalana", ha señalado la Academia de Gastronomía en una nota de prensa.

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Asimismo, el jurado ha puesto en valor que, a sus casi 80 años, Subirós siga ofreciendo "un servicio clásico e impecable con unos platos memorables".

La historia del ahora propietario del Motel Empordà se remonta a 1961, cuando con solo once años comenzó a trabajar como botones, aprendiendo los secretos de la cocina junto a Josep Mercader, fundador del restaurante.

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Tras el fallecimiento de Mercader, en 1979, Subirós asumió la dirección del restaurante, y más de cuatro décadas después "ha mantenido intacto el espíritu original de la casa, defendiendo una gastronomía de producto, temporada y territorio", subraya el jurado.

El premio se entregará, en esta 52 edición, junto al resto de reconocimientos el próximo 9 de noviembre en el Palacio de Congresos El Greco de Toledo, ya que por segunda vez la gala de entrega de los galardones alterna su sede con el objetivo, según ha explicado la Academia, de "reconocer la diversidad e identidad de las gastronomías que conforman nuestro país".

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Los Premios Nacionales de Gastronomía están considerados como unos de los grandes galardones del sector y desde 1974 distinguen la excelencia, el talento y la contribución de los profesionales que "impulsan el patrimonio gastronómico español desde ámbitos tan diversos como la cocina, la sala, la investigación, la comunicación, la producción o la gestión". EFE