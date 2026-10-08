González Laya y García-Margallo advierten que "Europa o avanza hacia la integración o será vasalla de grandes potencias"

08/10/2026 Los exministros de Asuntos Exteriores Arancha González Laya y José Manuel García-Margallo participan en la Universidad de Deusto en una jornada conmemorativa por el 140º Aniversario de la Universidad y de su Facultad de Derecho. POLITICA ESPAÑA EUROPA PAÍS VASCO UNIVERSIDAD DE DEUSTO

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Los exministros de Asuntos Exteriores Arancha González Laya (PSOE) y José Manuel García-Margallo (PP) han participado este jueves, en la Universidad de Deusto, en una jornada conmemorativa por el 140.º Aniversario de la Universidad y de su Facultad de Derecho, en la que han coincidido en advertir que "Europa o avanza hacia la integración o será vasalla de las grandes potencias".

El encuentro ha reunido a destacadas personalidades del ámbito académico, político y social para reflexionar sobre el papel de Europa en un contexto geopolítico "convulso" y reafirmar el compromiso de la institución académica con "la integración europea, el multilateralismo y el diálogo", según ha informado la universidad privada en un comunicado.

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El acto de apertura ha contado con la intervención del rector de Deusto, Juan José Etxeberría, quien ha puesto en valor la histórica vocación europeísta de la universidad. "En 1979, cuando todavía faltaban varios años para la incorporación de España a las Comunidades Europeas, el profesor de Derecho Romano y posteriormente rector, Juan de Churruca, tuvo la clarividencia de impulsar la creación del Instituto de Estudios Europeos", ha recordado.

Según ha añadido, "la intuición era sencilla, pero enormemente lúcida: si España se acercaba a Europa, había que empezar a preparar a quienes tendrían que hacer posible aquella integración". Así, ha destacado que "antes incluso de que España ingresara en las Comunidades Europeas, Deusto estaba ya preparando personas para participar en aquel futuro".

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Esa "vocación", ha resaltado, tuvo "consecuencias importantes para la Facultad de Derecho al haber comprendido a tiempo que un jurista ya no podía formarse mirando únicamente hacia dentro de las fronteras del Estado". "Hoy se cumplen 40 años de la entrada de España en las Comunidades Europeas para construir intereses comunes, instituciones comunes y un ordenamiento jurídico común, algo que conviene no olvidar", ha remarcado.

Tras precisar que "el Derecho es, entre otras cosas, una forma civilizada de gestionar el desacuerdo, que establece procedimientos, limita el poder, protege derechos y permite convivir sin exigir que pensemos todos lo mismo", ha dicho: "Nuestra vocación europeísta está estrechamente vinculada con la defensa de los derechos humanos, el Estado de derecho, la democracia y la cooperación entre pueblos".

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CRISIS DEL MULTILATERALISMO

Tras la bienvenida institucional, la jornada ha arrancado con un diálogo moderado por Joana Abrisketa Uriarte, profesora de Derecho Internacional de Deusto, que ha contado con la participación de los exministros de Asuntos Exteriores Arancha González Laya y José Manuel García-Margallo. Durante esta primera sesión, centrada en el orden internacional y los desafíos de la gobernanza global, se han abordado cuestiones "clave" como la crisis del multilateralismo.

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En opinión de la exministra González Laya, el mundo sufre el síntoma del "retorno de los Estados nación", donde las grandes potencias buscan despojarse de las autolimitaciones fijadas tras la Segunda Guerra Mundial. En esa línea, ha explicado cómo el año 2008 "marcó un punto de inflexión con la invasión rusa de Georgia, la crisis financiera estadounidense, la consolidación del modelo chino en los JJOO de Pekín y la irrupción del G-20 y los BRICS".

Según ha indicado, "esta fragmentación, sumada al auge de los populismos europeos, exige que Europa no intente competir imitando las tendencias autocráticas, sino redoblando su cohesión interna mediante la profundización del mercado único, la autonomía energética renovable, la integración de los mercados de capitales y el desarrollo de una capacidad de disuasión propia para proteger la paz".

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La sesión también ha abordado el cambio de era geopolítica y la necesidad de integración. Para el exministro García-Margallo, "no estamos en una época de cambios, sino en un cambio de época, caracterizado por la sustitución de la norma internacional por la fuerza bruta".

García-Margallo ha repasado la evolución de la seguridad global hasta llegar a lo que ha calificado como una "Quinta Guerra Mundial" de bloques antagónicos y frentes abiertos en Ucrania, Oriente Próximo o Taiwán, donde Europa "corre el riesgo de quedar irrelevante si no reacciona".

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El exministro ha defendido que, "ante la desaparición de las viejas premisas europeas (energía rusa barata, mercado chino abierto y seguridad delegada en EE. UU.), la única vía realista es avanzar decididamente" hacia "los Estados Unidos de Europa" para mantener "su relevancia económica, democrática y estratégica en un mapa multipolar, porque de no hacerlo nos convertiremos en una Disneylandia para los turistas chinos en el futuro".

Ambos ponentes han coincidido en la necesidad urgente de "recuperar la política de Estado y la capacidad de construir consensos en un contexto de polarización social y política". Tanto González Laya como García-Margallo han reivindicado "la urgencia de reanudar el entendimiento entre familias políticas tradicionales" y han puesto como ejemplo su propio debate en la universidad como "una muestra indispensable de respeto, escucha mutua y búsqueda de puntos de encuentro por encima de las diferencias ideológicas".

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La jornada conmemorativa ha continuado con la mesa redonda sobre el balance de los 40 años de España en la Unión Europea desde la perspectiva autonómica, empresarial y académica. En ella han participado, moderados por el exrector y experto en Derecho Internacional Jaime Oraá, Lorea Aristizabal, directora de Desarrollo Corporativo en CIE Automotive; Mikel Antón Zarragoitia, director de Asuntos Europeos del Gobierno Vasco; y Beatriz Pérez de las Heras, catedrática de Derecho Europeo de Deusto.