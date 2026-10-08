Gobierno y Junta de Andalucía acuerdan avanzar coordinadamente para demoler El Algarrobico

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Madrid/Sevilla, 8 oct (EFE).- El Gobierno de España y la Junta de Andalucía han acordado este jueves "avanzar de manera coordinada en el procedimiento relativo al restablecimiento de la legalidad territorial" y la demolición del hotel El Algarrobico, en la localidad de Carboneras (Almería), así como en la recuperación del entorno natural afectado.

Así lo han comunicado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y la Junta de Andalucía a través de un comunicado emitido tras la reunión de este martes entre ambas administraciones y que se ha producido tras la declaración de la nulidad de las obras por parte de la municipalidad el pasado 7 de julio.

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"La coordinación entre ambas administraciones tiene como objetivo dar agilidad a este procedimiento y avanzar en las actuaciones necesarias para hacer posible la demolición del edificio y la recuperación del espacio natural, por parte del promotor", destaca la nota.

En el encuentro, realizado por videoconferencia, han participado representantes de las consejerías de Sostenibilidad y Medioambiente y de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, junto con representantes del Miteco.

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Este anuncio de colaboración se enmarca en el protocolo firmado en noviembre de 2011 por la Junta y el Gobierno en el que se estableció el compromiso del ministerio para abordar la demolición de la edificación y el de la Junta de Andalucía para encargarse del desescombro y la correcta gestión de los residuos.

Dicho protocolo también establecía una Comisión Mixta de Seguimiento constituida oficialmente en marzo de 2016 y encargada de coordinar dichas actuaciones y supervisar el desarrollo de las mismas. EFE

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