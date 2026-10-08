Fiscalía solicita siete años de cárcel para un acusado de intentar agredir sexualmente a su sobrina en Gijón

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La Fiscalía Área de Gijón solicita una condena de siete años de prisión para un procesado por supuestamente intentar agredir sexualmente de su sobrina en Gijón.

De acuerdo a una nota de prensa del Ministerio Fiscal, el acusado (1984), en la madrugada del 21 de junio de 2023, en el interior de su domicilio, en Gijón, intentó agredir sexualmente de su sobrina, nacida en 2007 y que residía con él.

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La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de agresión sexual a una menor de 16 años en grado de tentativa de los artículos 181.4 y 5 e) del Código Penal, en relación con los artículos 16 y 62.

Además de la pena de cárcel, solicita para el acusado la prohibición de aproximarse a la menor a menos de 300 metros, a su domicilio aunque no se encuentre en su interior, lugar de trabajo o estudio, y cualquier lugar donde se encuentre, durante ocho años, así como también la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio durante el mismo periodo de tiempo.

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También requiere su inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de patria potestad, tutela, curatela guarda o acogimiento durante cuatro años y la inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier profesión u oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad durante 15 años.

Unido a ello, tras el cumplimiento de la pena, el Fiscal solicita que se imponga al procesado la medida de libertad vigilada durante cinco años.

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