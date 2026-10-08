Espana agencias

Feijóo avisa al PSOE que no tolerarán un "intento de manipulación" con Maricarmen

Guardar

Madrid, 8 oct (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido al PSOE de que no van a permitir "un intento de manipulación emocional a los españoles, no va a colar", ha dicho, en referencia a la muerte este miércoles de Maricarmen, la mujer desahuciada de su vivienda en Madrid, a la que no ha nombrado en ningún momento.

Ha sido durante su intervención ante la Junta Directiva Nacional, donde ha cargado contra el PSOE por pretender que la campaña electoral para el 29N gire en torno a la vivienda: "¿Cómo cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda".

PUBLICIDAD

Y para ilustrar este fracaso del que culpa al Ejecutivo, ha señalado que en estos ocho años se ha visto como profesionales con nómina tenían que compartir piso, parejas que no tienen hijos porque no tienen dónde criarlos, "alquileres que devoran sueldos" y okupas que vivían donde querían "y gente honrada que no podía vivir en ninguna parte".

"Y hemos visto desahucios, uno tras otro", ha dicho cifrándolos en más de 277.000: "97 diarios", ha exclamado Feijóo.

El PP, ha señalado, tiene la obligación "de desmontar cada engaño y no dejar pasar ni uno" y para hacerlo basta con decir la verdad, ha asegurado Feijóo, anticipando que hasta las elecciones vienen por parte del PSOE y del Ejecutivo "maniobras, promesas de última hora, el uso de las instituciones (...) y vendrá el miedo". EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Adrián, pastelero: “Para hacer panellets, hago una masa de almendras, claras de huevo y azúcar y, con eso, preparo hasta 10 versiones”

Este postre catalán es todo un clásico en la época de Todos los Santos y, según la receta de este repostero, se puede versionar con sabores como el cacao, el pistacho e incluso la crema catalana

Adrián, pastelero: “Para hacer panellets, hago una masa de almendras, claras de huevo y azúcar y, con eso, preparo hasta 10 versiones”

Hacienda revela el dinero que recibirán los partidos políticos para la carrera electoral: 32 céntimos por voto y 21.167,64 euros por escaño en el Congreso o Senado

El ministerio que preside Arcadi España abonará a los partidos 0,26 euros por elector para que puedan destinarlo a propaganda electoral

Hacienda revela el dinero que recibirán los partidos políticos para la carrera electoral: 32 céntimos por voto y 21.167,64 euros por escaño en el Congreso o Senado

El CIS emite un comunicado oficial tras el bulo de la encuesta flash del fin de semana para ayudar a Pedro Sánchez

La institución estuvo realizando entrevistas sábado y domingo, fechas en las que el presidente meditaba convocar elecciones

El CIS emite un comunicado oficial tras el bulo de la encuesta flash del fin de semana para ayudar a Pedro Sánchez

Chábeli Iglesias cumple 25 años de casada con Christian Altaba: así fue su boda por sorpresa sin sus padres, Julio Iglesias e Isabel Preysler

La hija de Julio Iglesias e Isabel Preysler celebró su segundo enlace en la más estricta intimidad, embarazada de su primer hijo y después de alejarse de los focos

Chábeli Iglesias cumple 25 años de casada con Christian Altaba: así fue su boda por sorpresa sin sus padres, Julio Iglesias e Isabel Preysler

Ha salido el CIS: el PSOE ganaría las elecciones pero PP y Vox suman mayoría, con un 76% de españoles a favor de que el Estado intervenga en el mercado de la vivienda

La publicación de este barómetro llega en uno de los momentos de mayor tensión social en torno a la vivienda de los últimos año

Ha salido el CIS: el PSOE ganaría las elecciones pero PP y Vox suman mayoría, con un 76% de españoles a favor de que el Estado intervenga en el mercado de la vivienda
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Hacienda revela el dinero que recibirán los partidos políticos para la carrera electoral: 32 céntimos por voto y 21.167,64 euros por escaño en el Congreso o Senado

Hacienda revela el dinero que recibirán los partidos políticos para la carrera electoral: 32 céntimos por voto y 21.167,64 euros por escaño en el Congreso o Senado

El CIS emite un comunicado oficial tras el bulo de la encuesta flash del fin de semana para ayudar a Pedro Sánchez

Ha salido el CIS: el PSOE ganaría las elecciones pero PP y Vox suman mayoría, con un 76% de españoles a favor de que el Estado intervenga en el mercado de la vivienda

La jueza del ‘caso David Sánchez’ asegura que no sabe si Leire Díez está detrás de los ataques que sufrió ni de los vídeos que un exmagistrado grabó contra ella

Despiden a un camarero por llegar ebrio al trabajo y abandonar el turno de cenas: la Justicia dice que es improcedente y será indemnizado con 6.784 euros

ECONOMÍA

Un tribunal reduce en un tercio las deudas de una mujer que dejó de pagar el alquiler: la casa tiene hongos en la pared, “humedades crónicas y ventilación deficiente”

Un tribunal reduce en un tercio las deudas de una mujer que dejó de pagar el alquiler: la casa tiene hongos en la pared, “humedades crónicas y ventilación deficiente”

Así subirán las pensiones en enero de 2027

Antonio Lorenzo, asesor inmobiliario: “Si crees que eres libre después de pagar la hipoteca, no es exactamente así”

Este es el precio de la gasolina este 8 de octubre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

España desafía la incertidumbre y crece más de lo esperado: los expertos prevén que el PIB suba hasta el 2,6% este año

DEPORTES

Qué fue de Eidur Gudjohnsen: el noruego que debutó en un partido sustituyendo a su padre, perdió 480.000 euros en el casino y ganó el primer triplete del FC Barcelona

Qué fue de Eidur Gudjohnsen: el noruego que debutó en un partido sustituyendo a su padre, perdió 480.000 euros en el casino y ganó el primer triplete del FC Barcelona

La reflexión de Unai Simón sobre los privilegios de los futbolistas: “Que me den un trato especial me toca bastante las narices”

John McEnroe explica por qué Alcaraz no podrá alcanzar al Big Three: “Le resultará difícil acercarse a las cifras de Grand Slams de Djokovic y Federer”

El primer combate de Ilia Topuria, cada vez más cerca: “Tendría su cabeza en el cobertizo durante seis semanas”

Qué fue de Ángel Miguel Merino, padre de Mikel: de referente en los banquillos de la RFEF a pilar invisible en la explosión de su hijo