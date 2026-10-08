Feijóo avisa al PSOE que no tolerarán un "intento de manipulación" con Maricarmen

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Madrid, 8 oct (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido al PSOE de que no van a permitir "un intento de manipulación emocional a los españoles, no va a colar", ha dicho, en referencia a la muerte este miércoles de Maricarmen, la mujer desahuciada de su vivienda en Madrid, a la que no ha nombrado en ningún momento.

Ha sido durante su intervención ante la Junta Directiva Nacional, donde ha cargado contra el PSOE por pretender que la campaña electoral para el 29N gire en torno a la vivienda: "¿Cómo cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda".

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Y para ilustrar este fracaso del que culpa al Ejecutivo, ha señalado que en estos ocho años se ha visto como profesionales con nómina tenían que compartir piso, parejas que no tienen hijos porque no tienen dónde criarlos, "alquileres que devoran sueldos" y okupas que vivían donde querían "y gente honrada que no podía vivir en ninguna parte".

"Y hemos visto desahucios, uno tras otro", ha dicho cifrándolos en más de 277.000: "97 diarios", ha exclamado Feijóo.

El PP, ha señalado, tiene la obligación "de desmontar cada engaño y no dejar pasar ni uno" y para hacerlo basta con decir la verdad, ha asegurado Feijóo, anticipando que hasta las elecciones vienen por parte del PSOE y del Ejecutivo "maniobras, promesas de última hora, el uso de las instituciones (...) y vendrá el miedo". EFE

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