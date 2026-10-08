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Chábeli Iglesias cumple 25 años de casada con Christian Altaba: así fue su boda por sorpresa sin sus padres, Julio Iglesias e Isabel Preysler

La hija de Julio Iglesias e Isabel Preysler celebró su segundo enlace en la más estricta intimidad, embarazada de su primer hijo y después de alejarse de los focos

Chábeli Iglesias y su marido, Christian Altaba, en una imagen de redes sociales. (Instagram @chabeliiglesias_oficial)
Chábeli Iglesias y su marido, Christian Altaba, en una imagen de redes sociales. (Instagram @chabeliiglesias_oficial)
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Chábeli Iglesias celebra este 2026 una fecha muy especial: 25 años de matrimonio con Christian Altaba. Un cuarto de siglo después de aquel enlace que sorprendió por su discreción, la hija de Julio Iglesias e Isabel Preysler ha conseguido mantener su vida familiar alejada de la enorme exposición mediática que acompañó sus primeros años de juventud. Nada que ver con su primera boda, convertida entonces en uno de los grandes acontecimientos sociales.

Antes de encontrar la estabilidad junto a Christian, Chábeli había estado casada con Ricardo Bofill. Aquel enlace, celebrado cuando apenas tenía 20 años, reunió a unos 150 invitados en el Taller de Arquitectura del propio arquitecto y terminó con una cena en El Bulli. La relación, sin embargo, apenas duró un año y medio. Al anunciar su divorcio, la hija de Julio Iglesias habló de una incompatibilidad de caracteres y llegó a definir a Bofill como una persona muy “bohemia”, mientras que ella se consideraba mucho más “casera”.

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Tras aquella ruptura, Chábeli decidió poner tierra de por medio. Se alejó progresivamente de los focos, se instaló en Miami y comenzó una nueva etapa que terminaría llevándola hasta Christian Altaba. Con él encontró una relación mucho más discreta y una vida familiar que poco tiene que ver con el ruido mediático de sus primeros años.

Chábeli Iglesias. (EDSON SMITTER / EDSON SMITTER)
Chábeli Iglesias. (EDSON SMITTER / EDSON SMITTER)

Una boda íntima y con una ausencia muy llamativa

En octubre de 2001, Chábeli y Christian decidieron casarse en una ceremonia civil celebrada por la tarde y en la más estricta intimidad. Llevaban tiempo pensando en dar el paso, pero había un motivo que hizo que acelerasen sus planes: Chábeli estaba embarazada de tres meses y ambos querían estar casados antes de que naciera su primer hijo.

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La boda fue, por tanto, muy diferente a la que había protagonizado años atrás. No estuvieron presentes sus padres, ni Julio Iglesias ni Isabel Preysler. Sí acudió Julio José Jr., según contó en aquel momento la revista ¡Hola!, que tuvo acceso a los detalles del enlace.

La novia eligió para la ocasión un conjunto de vestido y chaqueta en un delicado tono salmón, con discretos bordados y un tocado de flores sobre el cabello recogido en un moño bajo. Christian, por su parte, optó por un clásico traje oscuro.

Julio José y Chábeli Iglesias en la presentación de 'Los Iglesias. Hermanos a la obra'. (RTVE)
Julio José y Chábeli Iglesias en la presentación de 'Los Iglesias. Hermanos a la obra'. (RTVE)

La intención inicial de la pareja era celebrar más adelante una boda religiosa, cuando su hijo ya hubiera nacido. Chábeli reconocía que le habría gustado contar con toda su familia en aquel momento, aunque explicaba que resultaba complicado reunirlos porque cada uno se encontraba en un lugar diferente. También dejaba claro que no existía ningún conflicto familiar y que mantenía el contacto habitual con su madre.

La llegada de Alejandro convertiría aquellos meses en una etapa especialmente intensa. El pequeño nació el 14 de enero de 2002, con solo 24 semanas de gestación y un peso inferior a 800 gramos. Permaneció casi tres meses en una incubadora del hospital Jackson de Miami, donde Chábeli y Christian vivieron momentos de enorme angustia. Isabel Preysler viajó entonces a Estados Unidos para acompañar a su hija y estar junto a su primer nieto.

Finalmente, Alejandro salió adelante y se convirtió en la gran alegría de sus padres después de aquellas semanas de incertidumbre. Diez años más tarde, el 4 de enero de 2012, la familia volvió a crecer con el nacimiento de Sofía.

Chábeli Iglesias, su marido, Christian Altaba, y su hijo en una imagen de redes sociales. (Instagram @chabeliiglesias_oficial)
Chábeli Iglesias, su marido, Christian Altaba, y su hijo en una imagen de redes sociales. (Instagram @chabeliiglesias_oficial)

Desde entonces, Chábeli y Christian han construido una vida marcada por la discreción y lejos de la exposición constante. Sin embargo, cuando llega su aniversario, ella sí deja escapar públicamente su lado más romántico. El año pasado, al celebrar sus 24 años de matrimonio, compartió una fotografía junto a su marido y escribió una declaración que resumía su historia juntos: “¡Feliz aniversario mi amor! Estos 24 años se han pasado demasiado rápido. Gracias por hacerme reír todos los días. Te amo”.

Ahora, al alcanzar las bodas de plata, aquella pareja que decidió casarse casi en secreto celebra ya 25 años de una historia que comenzó lejos de los grandes focos y que ha terminado convirtiéndose en uno de los matrimonios más estables y discretos de la familia Iglesias-Preysler.

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