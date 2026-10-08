Esmeralda Ruiz, primera mujer suboficial mayor, el empleo más elevado de esa escala

Guardar

Madrid, 8 oct (EFE).- Esmeralda Ruiz Alonso se ha convertido en la primera mujer del Ejército de Tierra en ascender al empleo de suboficial mayor, el más elevado de la escala de suboficiales, tras una trayectoria de más de tres décadas ligada a las operaciones especiales, las misiones en el exterior y el deporte militar.

La suboficial mayor Ruiz Alonso ingresó en el Ejército de Tierra el 1 de septiembre de 1994 y en 2001 se convirtió en la primera mujer cuadro de mando en realizar el curso de operaciones especiales y ejercer posteriormente el mando en esta unidad.

PUBLICIDAD

Este 'hito' le valió ser reconocida en el año 2021 con el Premio 'Soldado Idoia Rodríguez, Mujer en las Fuerzas Armadas', ha informado el Ejército de Tierra.

Su experiencia profesional incluye cuatro despliegues en el exterior: en Afganistán, en 2007; en Mali, en 2013 y 2020; y en Líbano, en 2016.

El deporte militar constituye otra de las constantes de su trayectoria. Especializada en carreras de orientación, se ha subido al podio en numerosas ocasiones desde 1999 y ha representado a España en competiciones militares internacionales.

PUBLICIDAD

A lo largo de su carrera ha sido distinguida con la Placa, Encomienda y Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, así como dos Cruces del Mérito Militar con distintivo blanco, además de la Medalla de las Naciones Unidas y la Medalla al Servicio de la Política Europea de Seguridad y Defensa.

En 2025 recibió también la Medalla Conmemorativa de la DANA de 2024. EFE