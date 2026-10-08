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El escritor Pablo Rioja cambia la luz de Medjugorje por la oscuridad en 'Testigos del Mal'

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Thais Lozano

León, 8 oct (EFE).- Los dos libros que ha publicado el escritor y periodista Pablo Rioja van de extremo a extremo: de la luz y la paz en 'Objetivo Medjugorje' a la oscuridad en su último trabajo, 'Testigos del Mal', una investigación periodística en la que se mantiene la misma premisa, la de dar voz a testimonios que no se aceptan sin más, sino que siempre tienden a ser cuestionados.

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De su primer libro, que recopila declaraciones en esa aldea de Bosnia-Herzegovina conocida por las supuestas apariciones marianas que se suceden desde 1981, se han vendido más de siete mil ejemplares en cuatro ediciones y su segundo trabajo se presentará este jueves en León como punto de partida, puesto que después viajará a otras ciudades de España.

'Testigos del Mal' completa la investigación que Pablo Rioja (León, 1984) comenzó en ese primer libro, puesto que la intención, en realidad, era recopilar casos de presunta posesión demoníaca, aunque terminó siendo un "libro de luz", según describe el autor en una entrevista con EFE.

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La oscuridad que tenía pendiente documentar llega ahora en su segunda publicación, un libro que recoge testimonios de exorcistas y víctimas.

"No es una novela. Es una investigación periodística que te la puedes creer, o no. Los periodistas estamos obligados a dudar de todo, por eso yo dejo que el lector saque sus propias conclusiones. En el libro hay más preguntas que respuestas", explica.

El libro, fruto de un año y medio de trabajo y de viajes por España, México, Estados Unidos y Argentina, se adentra en uno de los ámbitos "más controvertidos y desconocidos de la experiencia espiritual" y reúne quince testimonios de quienes aseguran haber sufrido posesiones, vejaciones, obsesiones e infestaciones.

Entre los entrevistados, "muchos de ellos no católicos", el autor apreció "mucha soledad" y "miedo a contarlo", de ahí que algunos de ellos prefieran aparecer con un nombre falso.

"Dentro de la Iglesia se les ha dado la espalda", lamenta el periodista, al tiempo que recuerda que los exorcistas son sacerdotes, trabajan siempre con permiso del obispo y están rodeados en sus sesiones de otros profesionales como médicos o psicólogos.

En ocasiones, comenta Rioja, las supuestas víctimas son personas que lo que en realidad tienen es una enfermedad mental, pero esos no regresan para recibir otra sesión "porque no mejoran".

"A mí me dio miedo en algunos momentos, es un trabajo que me ha costado mucho. Pero en realidad el libro no es para dar miedo, sino para dar voz a gente que se siente muy sola, incomprendida. Gente a la que no se ha creído que quiere que se sepa que esta realidad existe", afirma.

'Testigos del Mal', de la editorial Custodian Books, que llegó a las librerías y plataformas de venta el pasado 29 de septiembre, se ha posicionado en apenas unos días en el 'top 10' de los libros más vendidos de Amazon.

Su repercusión, además, ha trascendido el ámbito puramente literario y editorial puesto que la propia multinacional, a través de su plataforma Prime Video, trabaja ya en un proyecto documental que se empezará a rodar en pocas semanas basado en el contenido y las investigaciones exclusivas recogidas en las páginas de este libro.

Rioja destaca que el protagonista de este libro no es el demonio, sino quienes aseguran hacerse cruzado con él, y avanza que, de sus vivencias, emerge una certeza: "incluso en la oscuridad más profunda, la esperanza nunca deja de abrirse camino". EFE

(foto)

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