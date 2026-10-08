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Colau dice que le "deben mucho" a Maricarmen y asegura que el PSOE lleva "fallando décadas" en materia de vivienda

16/11/2024 La exalcaldesa de Barcelona y excoordinadora de Catalunya en Comú, Ada Colau, durante la Assemblea Nacional de Catalunya en Comú, en el Campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra, a 16 de noviembre de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). POLITICA Lorena Sopêna - Europa Press
16/11/2024 La exalcaldesa de Barcelona y excoordinadora de Catalunya en Comú, Ada Colau, durante la Assemblea Nacional de Catalunya en Comú, en el Campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra, a 16 de noviembre de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). POLITICA Lorena Sopêna - Europa Press
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La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau ha lamentado este jueves la muerte de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que fue desahuciada de su piso del barrio madrileño de Retiro, de quien considera que ha marcado "un antes y un después" en la lucha por la vivienda y ha apostado por sostener las manifestaciones y la huelga general. En su opinión, los decretos de vivienda son la reacción socialista a la presión de la calle porque lleva "fallando décadas" en materia de vivienda.

"Le debemos mucho y le debemos estar a la altura del ejemplo que ella nos ha dado, con la fragilidad que tenía con 87 años", ha dicho en una entrevista en TVE recogida por Europa Press, en donde ha expresado que la mujer puso el cuerpo por la lucha por la vivienda digna.

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Colau ha afirmado que Maricarmen tuvo tres intentos de desahucios que fueron paralizados, por lo que ha señalado que su desahucio era "realmente ponerla en peligro directamente de vida".

Ha atribuido el desahucio a los "grandes responsables", que son los que considera como especuladores y a quienes pide enfrentarse, y también a las administraciones y ha llamado a ampliar los límites de la intervención y regulación del mercado de la vivienda.

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PSOE Y DECRETOS

Ha asegurado que el PSOE lleva "fallando décadas" en cuanto a la vivienda, según ella subvencionando a la especulación y dejando desamparados a los inquilinos, y ha sostenido que la reacción socialista responde a la presión en las calles.

Sobre los decretos en vivienda que la Diputación Permanente del Congreso puede aprobar, Colau los ha calificado de insuficientes.

Preguntada por la negativa de Junts a aprobarlos, ha expresado que le sorprende poco porque es un partido al que ve al servicio de las patronales: "Me preocupa más que partidos que se llaman de izquierda, como es el PSOE, lleve años, no meses, años, poniendo excusas para no aprobar estas medidas".

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