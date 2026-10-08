Colau dice que aceptará liderar el Frente Amplio si aúna en una sola papeleta a todas las izquierdas

30/05/2026 La ministra de Sanidad, Mónica García (c), y la ex alcaldesa de Barcelona, Ada Colau (d), durante un acto de los Comuns, Más Madrid, IU y Sumar, a 30 de mayo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). POLITICA Alberto Paredes - Europa Press

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La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha asegurado hoy que solo aceptará liderar el Frente Amplio si éste aúna en una sola papeleta a todas las izquierdas.

Así se ha pronunciado hoy durante una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, en la que ha abordado su posible papel al frente del Frente Amplio de izquierdas para las elecciones del 29 de noviembre.

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La exalcaldesa se ha mostrado "profundamente" honrada con que se piense en ella para liderar el proyecto y ha señalado que ella está dispuesta a liderarlo si hay una sola papeleta de la izquierda.

"Lo que estoy planteando es que hace falta un Frente Amplio donde la ciudadanía nos está pidiendo que no haya más de una papeleta, que haya una única que además tiene que ser fácil porque hay un programa muy claro sobre la mesa en el que estamos todos de acuerdo", ha dicho.

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Ha expresado que la gente no puede entender "por egos o por vetos cruzados o por cosas del pasado" que haya más de una opción de izquierdas.

"Si yo puedo ayudar, si puedo ser una persona de consenso para que haya efectivamente ese Frente Amplio que amplíe y sume a mucha más gente de la que está ahora mismo en la representación institucional, entonces yo estoy dispuesta", ha insistido.

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