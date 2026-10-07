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Vivas valora que los servicios públicos esenciales mantengan su actividad en la crisis

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Ceuta, 7 oct (EFE).- El presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas, ha destacado este miércoles la importancia de que los servicios públicos esenciales "mantengan su actividad" en momentos de "dificultad" como está atravesando la ciudad desde finales de julio.

El presidente ceutí ha realizado esta apreciación esta noche con motivo de un encuentro mantenido en el Palacio Autonómico con representantes del Decanato Territorial de Andalucía Occidental del Colegio de Registradores, en el marco de la visita realizada a Ceuta para mostrar su respaldo al Registro de la Propiedad de la ciudad y poner en valor la función pública que desarrolla.

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Durante la reunión, el presidente ha agradecido la presencia y el apoyo de estos profesionales, que han querido acompañar y respaldar al Registro de Ceuta, cuya actividad no se vio suspendida durante la situación excepcional vivida en la ciudad a raíz de la entrada masiva de personas por la frontera, según ha informado el Gobierno ceutí en un comunicado.

Vivas ha subrayado que el Registro de la Propiedad presta un servicio esencial para ciudadanos y empresas, al ofrecer seguridad jurídica en las operaciones relacionadas con la propiedad y los derechos sobre los bienes.

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Una función que, ha señalado, adquiere especial relevancia en una ciudad como Ceuta y que constituye también una forma de hacer presente y efectiva a las instituciones del Estado.

El presidente ha valorado especialmente que, en momentos de dificultad, los servicios públicos esenciales mantengan su actividad y sigan ofreciendo certezas y garantías a los ciudadanos, y ha agradecido al Decanato Territorial su disposición a apoyar al Registro de Ceuta y a reforzar su vinculación con el conjunto de la organización registral.

El Decanato Territorial de Andalucía Occidental, que representa y coordina la actividad de los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles en Sevilla, Cádiz, Córdoba y Huelva, cuenta con 107 oficinas registrales y desarrolla también labores de coordinación institucional, formación, divulgación jurídica y atención a ciudadanos y empresas.

El Decanato Territorial está presidido por Manuel Ridruejo Ramírez, registrador de Utrera nº 2. EFE

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