Talavante recibe el alta de su cornada y es duda para Zaragoza

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Sevilla, 7 oct (EFE).- El matador de toros Alejandro Talavante ya ha recibido el alta y se recupera en su domicilio de las heridas sufridas el pasado domingo tras ser corneado en la plaza de la Maestranza de Sevilla aunque aún tendrá que permanecer algunos días más en reposo sin haber fijado aún un plazo concreto para su reaparición y es seria duda para Zaragoza.

El doctor Octavio Mulet, que le operó en la enfermería de la plaza de toros y ha seguido la evolución del herido, le retiró este martes los drenajes y ante la buena evolución de la lesión, autorizó su salida del hospital Viamed-Santa Ángela aunque aún tendrá que esperar diez días más para retirarle las grapas que cierran la herida, según fuentes del entorno del torero.

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El diestro extremeño fue herido por el tercer toro de la tarde del festival que cerraba la temporada en la plaza de la Maestranza, organizado a beneficio de la Hermandad de la Estrella y la Asociación Autismo-Sevilla.

Fue en el colofón de una gran faena que culminó de una estocada de la que salió prendido por el ejemplar de El Freixo. Visiblemente maltrecho y sangrando por el muslo derecho paseó las dos orejas hasta la puerta de la enfermería en la que ingresó por su propio pie para ser intervenido.

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El parte firmado por Mulet calificó el percance como "grave" ya que Talavante sufría una herida por asta de toro en tercio proximal de miembro inferior derecho, que presenta una trayectoria descendente de unos 10 centímetros y afectaba a la fascia y a la musculatura de vasto interno, con una segunda trayectoria de unos 4 centímetros hacia cara externa del muslo de unos 4-3 centímetros de trayectoria superficial.

El torero, que aún no ha marcado ningún plazo de recuperación, permanece anunciado el próximo domingo en la plaza de Zaragoza aunque es seria duda para esa cita en la que comparte cartel con José María Manzanares y Cristiano Torres. Tenía previsto cerrar la temporada española el 17 de octubre en Arenas de San Pedro (Ávila) alternando con Sebastián Castella y Julio Méndez antes de atender sus primeros compromisos americanos. EFE

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arm/fs