Siete detenidos por secuestrar y agredir durante días a un hombre en Molina de Segura

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Murcia, 7 oct (EFE).- Agentes de la Policía Nacional han detenido a siete personas por su presunta participación en el secuestro y las graves agresiones sufridas por un hombre que permaneció retenido durante varios días en una vivienda de Molina de Segura (Murcia), en un caso vinculado a una deuda por tráfico de drogas que habría ascendido a varios miles de euros.

La víctima fue captada mediante engaño en un salón de juegos de Alguazas y trasladada por la fuerza hasta la vivienda, donde fue golpeada, apuñalada y quemada con armas blancas y punzones, además de sufrir continuas vejaciones.

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La investigación comenzó el 28 de septiembre, después de que un testigo alertara a la Policía de que un hombre estaba retenido contra su voluntad. Los agentes acudieron al inmueble y localizaron a la víctima, que presentaba numerosas lesiones y quemaduras.

Durante la intervención, dos sospechosos intentaron escapar por una terraza y los tejados de edificios colindantes, aunque uno fue interceptado. La operación policial ha permitido además desarticular dos puntos activos de venta de droga.

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En dos registros domiciliarios, los agentes intervinieron cocaína, básculas de precisión y otros efectos relacionados presuntamente con la manipulación y distribución de estupefacientes.

Los detenidos están investigados por secuestro, lesiones, delitos contra la integridad moral y tráfico de drogas. El principal responsable ha ingresado en prisión provisional. EFE

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