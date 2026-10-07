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Sanidad retira del mercado el complemento para la disfunción eréctil 'El Toro'

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Madrid, 7 oct (EFE).- La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha retirado del mercado el complemento para la disfunción eréctil 'El Toro', por contener sildenafilo, una sustancia que puede provocar daños graves para la salud, reacciones adversas graves y contraindicaciones con varios medicamentos.

Los análisis realizados por el Laboratorio Oficial de Control de la Aemps han constatado la presencia de esta sustancia en cantidad suficiente para restaurar, corregir o modificar una función fisiológica ejerciendo una acción farmacológica, lo que le confiere la condición legal de medicamento.

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Pese a ello, 'El Toro' no informa de la presencia de sildenafilo en su etiquetado, en el que se presenta como un producto "natural", explica la agencia dependiente del Ministerio de Sanidad en un comunicado.

El sildenafilo está indicado para restaurar la función eréctil deteriorada mediante el aumento de flujo sanguíneo del pene por inhibición selectiva de la enzima fosfodiesterasa 5 (PDE-5).

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Pero estos inhibidores están contraindicados en pacientes con infarto agudo de miocardio, angina inestable, angina de esfuerzo, insuficiencia cardiaca, arritmias incontroladas, hipotensión, hipertensión arterial no controlada, ictus isquémico, personas con insuficiencia hepática grave y otras con antecedentes de un tipo de neuropatía óptica isquémica o con trastornos hereditarios degenerativos de la retina.

Consumir este producto "podría provocar daños graves para la salud", ya que, además de estas contraindicaciones, tiene numerosas interacciones con otros medicamentos.

Además, podría provocar reacciones adversas de diversa gravedad, especialmente de tipo cardiovascular, como infarto agudo de miocardio, angina inestable, arritmia ventricular, palpitaciones, taquicardia, accidente cerebrovascular e incluso muerte súbita cardiaca.

Dichas interacciones se han observado con mayor frecuencia en pacientes con antecedentes de factores de riesgo cardiovascular, para los cuales estaría contraindicado.

Por todo ello, y tras conocer la comercialización de estos comprimidos a través de la Jefatura Superior de Policía de Asturias, ha ordenado su retirada y cese de comercialización en España. EFE

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