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Rescatadas 45 personas por las lluvias en las últimas horas en Cataluña

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Barcelona, 7 oct (EFE).- Los Bomberos de la Generalitat han rescatado en las últimas horas a 45 personas, en su mayoría atrapadas en coches por las fuertes precipitaciones, mientras que el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha atendido a 24 ciudadanos, de los cuales dos han sido trasladados a centros hospitalarios.

Representantes de los diferentes servicios y cuerpos de emergencias han actualizado a primera hora de esta mañana en rueda de prensa el último balance del temporal de lluvia que vive Cataluña desde el pasado fin de semana, y que ya va a la baja, de acuerdo con las previsiones del Servicio Metereológico de Cataluña.

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Desde las seis de la tarde de ayer, cuando se intensificó de nuevo el temporal de lluvias, Bombers de la Generalitat ha realizado un total de 285 servicios, sobre todo, en las Terres de l'Ebre y en las regiones de emergencia Metropolitana Norte y Sur, en su mayoría por inundaciones, caídas de árboles o daños estructurales en edificios.

De entre esos servicios, los bomberos han realizado 45 salvamentos, sobre todo de personas atrapadas en sus coches, aunque sin lamentar daños personales.

Desde el inicio del temporal de lluvia los bomberos han realizado casi 4.000 actuaciones, más de la mitad en la región de emergencia metropolitana norte, que incluye a las dos comarcas del Vallès, el Maresme y el Barcelonès.

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En las últimas horas, el teléfono 112 ha recibido 690 llamadas debido principalmente a inundaciones de bajos, rescates de personas y daños estructurales, y el pico se situó sobre las ocho de la tarde.

Por su parte el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha atendido, desde las siete de la tarde de ayer a 24 personas, de las cuales dos fueron evacuadas a centros hospitalarios. Desde el inicio del episodio de lluvias, ha recibido 486 llamadas, que han derivado en 431 personas atendidas, 79 de ellas trasladadas a hospitales de carácter leve o menos grave.

Las lluvias también han provocado afectaciones en algunos centros educativos, que este miércoles no han podido abrir sus puertas, como el de Xerta, que afecta a 87 alumnos, y a otro en la zona de Miami-Platja, en Tarragona.

Unos 5.300 usuarios siguen sin suministro eléctrico y la lluvia también ha provocado incidencias en la telefonía.

De acuerdo con las previsiones del Meteocat, el temporal va a la baja, aunque todavía puede producirse algún chubasco y lluvia intensa en puntos localizados, por lo que Protección Civil de la Generalitat mantiene el plan INUNCAT y seguirá vigilante por si hubiera que avisar de nuevo a la población. EFE

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