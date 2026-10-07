Reflotan el atunero Monte Arballu, hundido en el puerto de Arrecife (Lanzarote)

Guardar

Arrecife (Lanzarote), 7 oct (EFE).- Los servicios de emergencia han reflotado este miércoles el atunero Monte Arballu, hundido en el puerto de Arrecife (Lanzarote), el pasado 29 de septiembre por una vía de agua que no se había reparado.

En la operación de reflote han participado bomberos del Consorcio de Emergencia de Lanzarote, que han tenido que achicar agua con varias bombas, además de un servicio de grúa, según han informado fuentes de este servicio.

PUBLICIDAD

Tras subirlo a la superficie, está previsto vaciarlo de combustible y trasladarlo posteriormente hasta el varadero.

La Autoridad Portuaria de Las Palmas llegó a establecer un cerco para evitar la contaminación del agua, que finalmente no se produjo.

Monte Arballu, construido en 1965, es uno de los seis atuneros que quedaban en la flota artesanal de cerco de Lanzarote, que llegó a tener una treintena, junto al Santuario Barquereño, Zeruko Eregiña, Izar Alde, Cima de Oro y Ave Maria II. EFE

PUBLICIDAD

sgc/pcr/jdm

(foto)(vídeo)