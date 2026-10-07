Porfi Fisac: "Hoy ha sido una mala noche para nosotros"

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Burgos, 7 oct (EFE).- El entrenador del San Pablo Burgos, Porfi Fisac, reconoció la superioridad del Aris de Salónica tras la derrota de su equipo por 93-80 en Grecia y señaló directamente a la falta de energía y de acierto en la toma de decisiones como algunos de los principales problemas del conjunto burgalés que tuvo "una mala noche".

"Ellos estaban jugando mejor que nosotros toda la noche, jugaban con una energía diferente", explicó Fisac tras el encuentro.

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El técnico incidió especialmente en las dificultades que encontró su equipo para desarrollar su juego ofensivo y destacó el ambiente vivido en el pabellón griego, al que atribuyó parte de la energía mostrada por el Aris.

"Para ellos es muy importante esta gran atmósfera. Felicitaciones a todos. Me siento realmente bien, me siento realmente mejor por esta atmósfera, una atmósfera increíble", señaló.

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Fisac apuntó además a los problemas en el rebote y en el balance defensivo como otros de los aspectos que condicionaron el partido.

"Durante el partido, ellos tenían un muy buen porcentaje y dominaron toda la noche", explicó antes de admitir que su equipo tuvo "muchos problemas" en el balance y confesó que el equipo aún necesita "crecer paso a paso, poco a poco".

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Sobre el juego interior y la necesidad de generar ventajas a partir del rebote ofensivo, Fisac reconoció que el equipo debe seguir trabajando. EFE

vfr/sab