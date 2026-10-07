Mejora la situación meteorológica pero sigue las afectaciones por las lluvias en Cataluña

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Barcelona, 7 oct (EFE).- La situación meteorológica ha mejorado en Cataluña, según las previsiones del Servicio Meteorológico (Meteocat), pero los servicios de emergencia siguen atendiendo las afectaciones causadas por las fuertes lluvias de los últimos días.

Protección Civil mantiene en fase de emergencia el plan Inuncat durante esta noche, hasta que mañana el comité técnico hará una nueva valoración de la situación.

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El teléfono de emergencias 112 ha recibido desde el mediodía de ayer y hasta las 19:00 horas de este miércoles un total de 850 llamadas.

Las previsiones de Metocat apuntan que mañana jueves por la mañana se podrían superar los 20 litros por metro cuadrado (l/m2) en treinta minutos en comarcas del litoral de Barcelona y Girona que, al mediodía, se extenderían al prelitoral.

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Las lluvias podrían ir acompañadas de tormentas y también hay avisos de fuerte oleaje en el Empordà y viento en los dos extremos de Cataluña.

Bomberos, personal de Protección Civil, voluntarios y Cruz Roja han prestado apoyo en los municipios afectados por las lluvias de los últimos días, especialmente en Granollers y Vilanova del Vallès (Barcelona), en tareas de limpieza y recuperación de espacios, así como revisión de viviendas e infraestructuras.

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En Gavà (Barcelona), han rescatado a un hombre y a su hija que han quedado atrapados por el agua dentro de su coche en la riera de Canyars.

Desde el pasado 3 de octubre a las 20:00 horas, los Bomberos han recibido 3.996 avisos por emergencias relacionadas con las lluvias, lo que puede dar una idea de la gravedad de los daños y afectaciones causadas por las tormentas.

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El Servei Català de Trànsit informa de que se va normalizando la situación y sólo queda cortada la C-352 (ronda de Granollers) en el túnel de Franqueses.

Según los datos facilitados por Endesa, a las seis de esta tarde quedaban 2.403 clientes sin luz a causa de incidentes relacionados con las lluvias.

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Parte importante de las incidencias están localizadas en la red subterránea de baja tensión del área metropolitana, donde las tareas de localización y reparación son más complejas. EFE