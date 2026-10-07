La Diputación Permanente del Senado se reunirá este jueves por primera vez en tres años

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Madrid, 7 oct (EFE).- El Senado ha convocado una sesión de su Diputación Permanente para este jueves a las 10:30 horas, tras tres años sin reunirse y con la elección de varios miembros de la Mesa como principal punto del orden del día.

Fuentes del PP y del PSOE han avanzado a EFE que como vicepresidentes primero y segundo, respectivamente, serán elegidos el popular Javier Maroto y la socialista Concha Andreu.

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Secretaria segunda será elegida la socialista Consol Cantenys, mientras que continúan en el cargo tanto el presidente, Pedro Rollán, como la secretaria primera, Eva Ortiz, ambos del PP, que tendrá una mayoría para tomar decisiones, con tres de los cinco miembros.

Las Cortes Generales quedaron disueltas este martes, 6 de octubre, al publicarse la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre.

Está previsto que tanto el Congreso como el Senado surgidos del 29N se constituyan el 23 de diciembre.

Por tanto, hasta esa fecha, la Mesa de la Diputación Permanente será la que ejerza las funciones de organización parlamentaria y de representación de la Cámara.

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La última sesión de la Diputación Permanente del Senado fue el 3 de octubre de 2023 y la aprobación del acta de aquella sesión figura como primer punto del orden del día de este jueves.

En legislaturas anteriores eran habituales algunas sesiones de la Diputación Permanente en los períodos vacacionales (enero, julio y agosto) pero tanto en esta legislatura como en la precedente no fueron convocadas, aunque, en cambio, sí hubo en esos meses inhábiles convocatorias extraordinarias del pleno y de comisiones.

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Andreu y Cantenys sustituirán como representantes socialistas a Guillermo Fernández Vara, fallecido hace un año, y a Ángeles Luna.

Por el PP, Maroto tiene que ser reelegido porque como representante de las Cortes de Castilla y León fue designado en su nueva legislatura.

La Diputación Permanente cuenta con 37 senadores: 20 del PP, 12 del PSOE y los cinco restantes del PNV, ERC, Junts, Compromís y Vox.

Entre la docena de senadores elegidos por el PSOE para continuar siéndolo se encuentra María Jesús Montero, número dos del partido, quien se estrenó en la Cámara Alta hace un mes.

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Esos son los 37 senadores que continúan en el cargo durante el período electoral.

Curiosamente, esta vez, una de ellas lo hará estrenándose en el escaño ya que Beatriz Artolazabal acatará la Constitución en la sesión de la Diputación Permanente, al ser senadora desde el día 2 y no haberse celebrado ningún pleno desde esa fecha para que tuviera lugar el acto en el que se toma posesión plena del acta.

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Artolazabal sustituye como senadora por designación del Parlamento Vasco a Estefanía Beltrán de Heredia, quien fue portavoz del PNV en el Senado los últimos seis años. EFE