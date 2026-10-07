La Bolsa española abre con caídas del 0,73 %, pendiente del nuevo alza del crudo

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Madrid, 7 oct (EFE).- La Bolsa española ha abierto este miércoles con una caída del 0,73 % con la que puede romper una racha de tres sesiones consecutivas en positivo, a pesar de los máximos alcanzados en Wall Street, y mientras el precio del crudo sube y cotiza en los 101 dólares.

En la apertura, el IBEX 35, el principal selectivo español, se deja ese 0,73 %, hasta los 19.305,7 puntos. Las ganancias del año se reducen al 11,54 %.

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En el indicador, Santander y BBVA lideran las caídas, con descensos del 1,5 % y del 1,15 %, respectivamente. Acciona es el valor que más sube, el 1,62 %. EFE

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