La Audiencia de Teruel condena a un hombre a más de diez años de prisión por maltratar a su pareja

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La Audiencia Provincial de Teruel ha condenado a un hombre, Johann A.U., a 10 años y 9 meses de prisión por la comisión de cinco delitos sobre la mujer que era su pareja sentimental: un delito de agresión sexual, un delito de maltrato en el ámbito familiar con la agravante de reincidencia, un delito de lesiones en el que también era reincidente, un delito de amenazas graves y un delito de descubrimiento de secretos.

En la sentencia, que ya es firme y contra la que no cabe recurso, el tribunal ha tenido en consideración, además de las agravantes de reincidencia, la circunstancia de parentesco.

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LAS PENAS

El tribunal condena a Johann A.U., de cuarenta años de edad, a 5 años de prisión por el delito de agresión sexual, 2 años de prisión por el delito de lesiones, 2 años, 6 meses y un día de prisión por el delito de descubrimiento de secretos, 9 meses de prisión por el delito de maltrato en el ámbito familiar y 6 meses de prisión por el delito de amenazas graves.

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A estas penas privativas de libertad se suman las penas de prohibición de comunicarse con la víctima por cualquier medio, durante 10 años y un día por el delito de agresión sexual, 7 años y un día por el delito de lesiones, 5 años, 9 meses y 1 día por el delito de maltrato en el ámbito familiar, y 5 años y un día por el delito de amenazas graves, y la prohibición de aproximarse a ella a una distancia inferior a 500 metros durante 10 años y un día por el delito de agresión sexual, 7 años y un día por el delito de lesiones, durante 5 años, 9 meses y 1 día por el delito de maltrato en el ámbito familiar y, 5 años y un día por el delito de amenazas graves.

A ello se suma una medida de libertad vigilada durante 5 años con la obligación de estar siempre localizable mediante aparatos electrónicos que permitan su seguimiento permanente.

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RESPONSABILIDAD CIVIL

En lo que a la responsabilidad civil se refiere, los magistrados condenan a Johann A.U. a indemnizar a su ex pareja sentimental con 9.294,64 euros por las lesiones y perjuicios causados que requirieron tratamiento médico.

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Asimismo, la sentencia le condena a abonar los gastos de la asistencia sanitaria prestada por el Servicio Aragonés de Salud que establecen en 221,33 euros y todos los gastos derivados del proceso judicial. Por el delito de revelación de secretos el tribunal le condena a una multa de más de 3.282 euros.

Los delitos fueron cometidos por el encartado el 3 de septiembre de 2025 en el domicilio común durante un altercado que mantuvo con su pareja.

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Cuando la mujer le expresó su deseo de terminar la relación sentimental el comenzó a proferir amenazas contra ella llegando a utilizar un cuchillo para amedrentarla.

La riña, que había comenzado a las 6.00 horas se prolongó hasta las 10.00 horas, momento en que la mujer logró salir de la vivienda para pedir auxilio en una casa cercana.

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Previamente a estos incidentes el 2 de agosto se había producido otra desavenencia en la pareja. El hombre, ahora condenado, contaba con antecedentes penales computables a efectos de reincidencia. Había sido condenado en 2024, por el juzgado de lo Penal número 3 de Almeria, por dos delitos en el ámbito familiar uno de coacciones leves y otro de maltrato.