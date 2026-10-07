Espana agencias

La Audiencia de Teruel condena a un hombre a más de diez años de prisión por maltratar a su pareja

Guardar

La Audiencia Provincial de Teruel ha condenado a un hombre, Johann A.U., a 10 años y 9 meses de prisión por la comisión de cinco delitos sobre la mujer que era su pareja sentimental: un delito de agresión sexual, un delito de maltrato en el ámbito familiar con la agravante de reincidencia, un delito de lesiones en el que también era reincidente, un delito de amenazas graves y un delito de descubrimiento de secretos.

En la sentencia, que ya es firme y contra la que no cabe recurso, el tribunal ha tenido en consideración, además de las agravantes de reincidencia, la circunstancia de parentesco.

PUBLICIDAD

LAS PENAS

El tribunal condena a Johann A.U., de cuarenta años de edad, a 5 años de prisión por el delito de agresión sexual, 2 años de prisión por el delito de lesiones, 2 años, 6 meses y un día de prisión por el delito de descubrimiento de secretos, 9 meses de prisión por el delito de maltrato en el ámbito familiar y 6 meses de prisión por el delito de amenazas graves.

PUBLICIDAD

A estas penas privativas de libertad se suman las penas de prohibición de comunicarse con la víctima por cualquier medio, durante 10 años y un día por el delito de agresión sexual, 7 años y un día por el delito de lesiones, 5 años, 9 meses y 1 día por el delito de maltrato en el ámbito familiar, y 5 años y un día por el delito de amenazas graves, y la prohibición de aproximarse a ella a una distancia inferior a 500 metros durante 10 años y un día por el delito de agresión sexual, 7 años y un día por el delito de lesiones, durante 5 años, 9 meses y 1 día por el delito de maltrato en el ámbito familiar y, 5 años y un día por el delito de amenazas graves.

A ello se suma una medida de libertad vigilada durante 5 años con la obligación de estar siempre localizable mediante aparatos electrónicos que permitan su seguimiento permanente.

RESPONSABILIDAD CIVIL

En lo que a la responsabilidad civil se refiere, los magistrados condenan a Johann A.U. a indemnizar a su ex pareja sentimental con 9.294,64 euros por las lesiones y perjuicios causados que requirieron tratamiento médico.

Asimismo, la sentencia le condena a abonar los gastos de la asistencia sanitaria prestada por el Servicio Aragonés de Salud que establecen en 221,33 euros y todos los gastos derivados del proceso judicial. Por el delito de revelación de secretos el tribunal le condena a una multa de más de 3.282 euros.

Los delitos fueron cometidos por el encartado el 3 de septiembre de 2025 en el domicilio común durante un altercado que mantuvo con su pareja.

Cuando la mujer le expresó su deseo de terminar la relación sentimental el comenzó a proferir amenazas contra ella llegando a utilizar un cuchillo para amedrentarla.

La riña, que había comenzado a las 6.00 horas se prolongó hasta las 10.00 horas, momento en que la mujer logró salir de la vivienda para pedir auxilio en una casa cercana.

Previamente a estos incidentes el 2 de agosto se había producido otra desavenencia en la pareja. El hombre, ahora condenado, contaba con antecedentes penales computables a efectos de reincidencia. Había sido condenado en 2024, por el juzgado de lo Penal número 3 de Almeria, por dos delitos en el ámbito familiar uno de coacciones leves y otro de maltrato.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

307.000 personas murieron en España por causas relacionadas con el consumo de alcohol entre 2001 y 2021: cuatro de cada cinco eran hombres y dos de cada tres menores de 75 años

Un informe de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III detecta grandes diferencias territoriales —Asturias, Galicia y Ceuta y Melilla concentran las tasas de mortalidad más altas, mientras que Madrid registra las más bajas— y advierte de que sus propias estimaciones podrían quedarse cortas

307.000 personas murieron en España por causas relacionadas con el consumo de alcohol entre 2001 y 2021: cuatro de cada cinco eran hombres y dos de cada tres menores de 75 años

El juez del ‘caso Leire Díez’ reclama a la Guardia Civil que aclare qué sabía su directora de las tres investigaciones abiertas por el DAO contra agentes de la UCO

El magistrado quiere reconstruir cómo circuló la información dentro de la cúpula del instituto armado y quién ordenó los expedientes disciplinarios contra los investigadores de la unidad

El juez del ‘caso Leire Díez’ reclama a la Guardia Civil que aclare qué sabía su directora de las tres investigaciones abiertas por el DAO contra agentes de la UCO

El ejercicio militar de los ‘Boinas Verdes’ británicos en el que emergen de las profundidades del Atlántico a bordo de un submarino alemán

La maniobra forma parte del Ejercicio ‘Strike Warrior’, unas operaciones de entrenamiento en Escocia que movilizan a más de 2.000 efectivos de varios países de la OTAN

El ejercicio militar de los ‘Boinas Verdes’ británicos en el que emergen de las profundidades del Atlántico a bordo de un submarino alemán

Santi Acosta vuelve a estar soltero tras poner fin a su relación con la periodista María Ruiz

El presentador de ‘¡De viernes!’ y la reportera de laSexta han decidido tomar caminos separados después de más de un año y medio de relación

Santi Acosta vuelve a estar soltero tras poner fin a su relación con la periodista María Ruiz

La ciencia lo confirma: estos cinco hábitos mejoran tu memoria y tu capacidad de estudio, según un psicólogo

Algunos factores pueden favorecer que la información se consolide y pueda recuperarse posteriormente

La ciencia lo confirma: estos cinco hábitos mejoran tu memoria y tu capacidad de estudio, según un psicólogo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez del ‘caso Leire Díez’ reclama a la Guardia Civil que aclare qué sabía su directora de las tres investigaciones abiertas por el DAO contra agentes de la UCO

El juez del ‘caso Leire Díez’ reclama a la Guardia Civil que aclare qué sabía su directora de las tres investigaciones abiertas por el DAO contra agentes de la UCO

El ejercicio militar de los ‘Boinas Verdes’ británicos en el que emergen de las profundidades del Atlántico a bordo de un submarino alemán

Bally Bagayoko, el alcalde francés que hizo de escudo entre policías y manifestantes: su lucha contra el racismo y la acusación de ayudar a narcos

La historia de cómo una empresa británica y otra canadiense pusieron en jaque a España este verano por falta de aviones contra incendios

Un detective recoge sin consentimiento la saliva de un abuelo para probar una paternidad fruto de un idilio de verano de hace 36 años: la Justicia avala el test genético del hijo no reconocido

ECONOMÍA

El BOE publica los decretos de vivienda: estas son las novedades para los inquilinos, los pequeños propietarios y los grandes tenedores

El BOE publica los decretos de vivienda: estas son las novedades para los inquilinos, los pequeños propietarios y los grandes tenedores

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

La subida de la vivienda dispara el importe de las hipotecas y el endeudamiento de los compradores hasta batir récords

De Guindos pide a los políticos un frente común entre Gobierno, autonomías y ayuntamientos ante el problema de la vivienda

Ni vivienda ni bolsa: las cartas Pokémon se revalorizan un 71% en un año y compiten con la banca

DEPORTES

Croacia - España, en directo: Mikel Merino hace el segundo de La Roja y remonta el partido

Croacia - España, en directo: Mikel Merino hace el segundo de La Roja y remonta el partido

Mikel Merino adelanta a Andrés Iniesta y Xavi Hernández en la lista de máximos goleadores de España

Mikel Merino y Unai Simón salvan los muebles de España contra una Croacia que se lame las heridas

Qué fue de Vicente del Bosque: del Mundial 2010 a formar a más de 22.500 niños en 29 países

La reflexión del jugador Héctor Bellerín sobre la vivienda: “Desde que llegué a Sevilla han abierto no sé cuántos pisos turísticos a mi alrededor”