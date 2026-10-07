El juez cita a como testigos a la vicepresidenta Sara Aagesen y a Errejón en la causa sobre el préstamo de Air Europa

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El juez que investiga el 'caso Air Europa' ha citado como testigos a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, así como al exportavoz parlamentario de Sumar Íñigo Errejón para el próximo 23 de noviembre.

En una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado José María Escribano cita también a Pedro Saura, exsecretario de Estado de Transportes cuando José Luis Ábalos era ministro de Transportes.

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El magistrado José María Escribano instruye la causa en un juzgado de Madrid por presuntas irregularidades en el préstamo de 475 millones de euros que la entidad concedió a la aerolínea en noviembre de 2020.

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