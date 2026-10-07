El juez cita a Aagesen y al presidente de Correos como testigos por la ayuda a Air Europa

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Madrid, 7 oct (EFE).- El juez ha citado como testigos en la causa que investiga presuntas irregularidades en las ayudas a Air Europa a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen; al presidente de Correos, Pedro Saura, y al director del Departamento de Asuntos Económicos del Gobierno, Manuel de la Rocha.

En un auto con fecha del martes, el titular del juzgado de instrucción nº 49 de Madrid pide también la declaración como testigos del presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos San Basilio, y del cofundador de Podemos Íñigo Errejón, entre otros.

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Se trata de la causa que investiga, a raíz de una querella de PP y Vox, presunta prevaricación en la ayuda de 475 millones de euros recibida por Air Europa. EFE