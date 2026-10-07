El Gobierno reafirma su condena al antisemitismo en el aniversario del atentado de Hamas

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Madrid, 7 oct (EFE).- El Gobierno ha reafirmado este miércoles su condena a todo acto de antisemitismo y su apuesta por la paz en Oriente Medio cuando se cumplen tres años de los atentados perpetrados por el grupo terrorista Hamas en Israel.

"​El Gobierno reafirma su más firme condena a cualquier manifestación de antisemitismo, odio o discriminación. España reitera su compromiso con una paz global, justa y duradera en Oriente Próximo, basada en la implementación de la solución de dos Estados, Israel y Palestina, viviendo uno junto a otro en paz y seguridad", ha subrayado en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

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Exteriores ha reiterado también "la solidaridad y el apoyo a todas las víctimas y a sus familiares" y, en concreto, ha querido recordar a Maya Villalobo e Iván Illarramendi, los dos ciudadanos españoles asesinados. EFE