El cuerpo hallado en Les Franqueses (Barcelona) es de un hombre desaparecido de 43 años

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(Actualiza la EX3118 con más detalles)

Barcelona, 7 oct (EFE).- El hombre hallado muerto este miércoles en el túnel inundado de la Ronda Nord (C-352), a su paso por Les Franqueses del Vallès (Barcelona), ha sido identificado por los Mossos d'Esquadra como un varón de 43 años cuya desaparición fue denunciada ayer, según han confirmado a EFE fuentes policiales.

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Trabajadores de una empresa de mantenimiento que realizaban tareas de achique de agua en el paso soterrado, que quedó anegado tras el intenso temporal que afecta a Cataluña desde el pasado sábado, han localizado este mediodía el cadáver.

El cuerpo se encontraba cerca de un vehículo atrapado por las lluvias en esta vía y, con su hallazgo, se elevan a tres las víctimas mortales confirmadas en la comunidad autónoma a causa de las precipitaciones.

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Por otro lado, los equipos de emergencia continúan con las labores de búsqueda para tratar de localizar a un menor de 12 años con un trastorno del espectro autista que desapareció el pasado domingo tras salir de su casa asustado por la tormenta. EFE

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