Comuns celebrará este jueves un consejo nacional para activar la maquinaria electoral

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Barcelona, 7 oct (EFE).- Comuns celebrará este jueves por la tarde un consejo nacional para activar la maquinaria electoral, designar un comité de campaña y comenzar a trabajar en el programa para los comicios del 29 de noviembre, según han explicado a EFE varias fuentes del partido.

La convocatoria se ha difundido internamente esta mañana, horas antes de que Más Madrid propusiera públicamente que la nueva coalición Sumar, denominada ahora Frente Amplio, sea una candidatura coral en la que la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau sea la candidata a la Presidencia del Gobierno y encabece la lista por la capital catalana.

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Fuentes oficiales de la formación catalana han declinado hacer comentarios sobre esta propuesta de Más Madrid, ya que han apuntado que las negociaciones entre las distintas organizaciones que forman parte de Frente Amplio siguen en marcha.

La reunión del consejo nacional de Comuns, conformado por más de un centenar de personas y entre cuyas funciones se cuenta la de aprobar los reglamentos electorales, tendrá lugar a puerta cerrada. EFE

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