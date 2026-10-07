Ceuta estudia el coste de la entrada de inmigrantes a petición de la Audiencia Nacional

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Ceuta, 7 oct (EFE).- El Gobierno de Ceuta elabora un informe sobre el coste de la entrada masiva de inmigrantes en la ciudad a finales de julio tras el requerimiento realizado por la Audiencia Nacional.

Así lo ha explicado la consejera de Economía del Gobierno ceutí, Kissy Chandiramani (PP), durante la sesión plenaria en la que Vox ha propuesto la creación de un documento en el que se recojan al detalle todas las pérdidas y las consecuencias económicas que esta acción ha provocado en Ceuta.

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Kissy Chandiramani ha dicho que este documento "ya se está redactando" tras haber sido demandado por la Audiencia Nacional para evaluar el impacto que la entrada masiva de inmigrantes ha tenido en la ciudad.

Ha explicado que el informe se va a remitir a la Audiencia Nacional indicando qué ocurrió durante los días previos, durante la entrada y después también el coste económico. EFE

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