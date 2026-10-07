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Cataluña, sin servicio de Rodalies ante la negativa de los maquinistas a circular

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Barcelona, 7 oct (EFE).- El servicio de trenes de Rodalies no funciona este miércoles en Cataluña ante la negativa de los maquinistas a circular alegando problemas de seguridad a causa de las afectaciones del temporal en la infraestructura ferroviaria.

"Por causas ajenas a Rodalies no se puede garantizar la prestación del servicio. Pedimos disculpas a nuestros usuarios y recomendamos que utilicen medios de transporte alternativos", ha informado Renfe en redes sociales.

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El sindicato ferroviario Semaf ha subrayado que debido a las incidencias causadas por las lluvias no se puede garantizar la seguridad de los trabajadores y los viajeros y ha reclamado más medidas para poder iniciar el servicio.

Protección Civil de la Generalitat ha explicado que Rodalies está pendiente de que se realicen trabajos en la infraestructura ferroviaria tras cuatro días de fuerte temporal, que ha provocado numerosas inundaciones y ha causado dos muertos y dos desaparecidos en Cataluña.

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Fuentes de Renfe han confirmado que la negativa de los maquinistas a conducir los convoyes ha dejado el servicio de Rodalies prácticamente inoperativo.

En la línea R1, la que transporta más viajeros, no circula ningún tren y en las otras líneas van saliendo algunas unidades pero sin que se pueda garantizar el servicio, según la operadora ferroviaria, que ha subrayado que estamos ante "un conflicto laboral".

La previsión es que, si se desencalla el conflicto con los maquinistas, se puedan ir reabriendo progresivamente las líneas, ya que se están llevando a cabo marchas exploratorias para garantizar la seguridad de viajeros y trabajadores ferroviarios.

En declaraciones a RAC1, el director de Rodalies, Òscar Playà, ha afirmado que "no es una huelga", pero ha admitido el conflicto con el principal sindicato de maquinistas, Semaf. "No está sacando todos los trenes", ha dicho.

El sindicato ha pedido garantías adicionales de seguridad para retomar las circulaciones por la red de Rodalies tras las incidencias de los últimos días provocadas por el temporal, entre ellas la caída ayer de un árbol en las vías en Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

"El árbol que cayó ayer era relativamente grande y lo hizo sobre un tren en marcha y ese tramo de vía nos habían dicho que estaba perfecto. No nos podemos fiar. Un experto debe pasar por ahí y que nos diga que está perfecto", ha explicado en declaraciones a TVE el portavoz de los ferroviarios de UGT de Renfe, Francisco Cárdenas.

Por su parte, Playà ha rechazado que la situación de la red ferroviaria sea la misma que la de hace diez meses, cuando las lluvias provocaron la caída de un muro sobre las vías en Gelida (Barcelona) ocasionando la muerte de un maquinista.

Ese suceso, que llevó a los maquinistas a exigir más medidas de seguridad, y las incidencias en la infraestructura por el temporal generó un colapso de movilidad que duró meses y del que aún Rodalies no se ha recuperado.

"No estamos igual. Se han hecho muchas inversiones", ha apuntado.

Esta pasada noche ya se tuvo que cortar la circulación de trenes de las líneas R2 sur, R13, R14, R15, R16 y R17 por la caída de un árbol y un talud sobre un tren que circulaba en Vilanova i la Geltrú (Barcelona). Ningún pasajero resultó herido, aunque todos ellos -un centenar- tuvieron que ser trasbordados a otro convoy.

Esta vía está aún pendiente de reparación. EFE

(vídeo)

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