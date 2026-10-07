Amplían las zonas de búsqueda del niño desaparecido en Granollers durante el temporal

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Barcelona, 7 oct (EFE).- Los equipos de emergencia han ampliado este miércoles hacia el norte, el sur y el este de Granollers (Barcelona) las zonas de búsqueda para localizar a Rami, el niño de 12 años con autismo desaparecido el pasado domingo durante el episodio de fuertes lluvias.

En declaraciones a los medios, el jefe de la Región de Emergencias Metropolitana Norte de los Bombers de la Generalitat, Eduard Martínez, ha explicado que no descartan aún ninguna hipótesis, lo que les ha obligado a desplazar el mapa de trabajo hacia zonas agroforestales.

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"Hay determinadas zonas que se han peinado de forma muy intensa en las que descartamos encontrar a Rami", ha indicado Martínez.

En el operativo participan efectivos de Bombers, Mossos d'Esquadra, Policía Local, Agentes Rurales, Protección Civil y unos 30 voluntarios, apoyados por helicópteros, drones, unidades caninas y especialistas subacuáticos para inspeccionar zonas inundadas.

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Durante la pasada noche, el dispositivo ha mantenido la búsqueda sobre el terreno con unas 16 dotaciones de los Bombers de la Generalitat y una cincuentena de efectivos desplegados.

Según la descripción facilitada por los Mossos d'Esquadra, Rami mide 1,73 metros de estatura, es de piel morena, complexión fuerte y tiene el pelo corto y rizado.

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En el momento de su desaparición vestía camiseta turquesa y pantalón corto deportivo de color naranja.

Las autoridades recuerdan que el menor podría estar desorientado y piden llamar al teléfono de emergencias 112 ante cualquier dato relevante. EFE

dic/pll/vnz