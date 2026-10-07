7-1. España golea a Argentina y pasa a semifinales como líder de su grupo

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Redacción deportes, 6 oct (EFE).- La selección española femenina de hockey patines se clasificó para las semifinales del Mundial que se disputa en Asunción (Paraguay) como primera del grupo A, después de imponerse a Argentina por un contundente 7-1.

La victoria ante la selección albiceleste supone un golpe de autoridad de la vigente campeona mundial, que ya había superado a Francia (8-0) y a Chile (2-3), y que afrontará la última jornada de la primera fase ante Suiza, la madrugada de este jueves (1:00 hora española), con el liderato del grupo asegurado y el billete para las semifinales en el bolsillo.

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Nadie esperaba, sin embargo, un desenlace tan contundente entre las dos selecciones más laureadas de la historia del Mundial. España, con ocho títulos, y Argentina, con seis, se citaban en un duelo que amenazaba con convertirse en la primera gran batalla del campeonato y que, durante los primeros 25 minutos, respondió a ese guion.

La igualdad solo se rompió en el marcador a favor de España, que encontró el camino del gol por medio de María Sanjurjo y Aina Florenza para marcharse al descanso con un 2-0 que dejaba todo abierto.

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Pero el partido cambió radicalmente tras el paso por los vestuarios. Después de sobrevivir 24 horas antes frente a Chile, con el agónico gol de Aina Florenza en el último segundo, España se desató y ofreció una segunda mitad de enorme autoridad. El equipo dirigido por Sergi Macià aceleró, encontró espacios y comenzó a castigar una y otra vez a una Argentina incapaz de contener el vendaval ofensivo español.

El 3-1 de Julieta Fernández fue el único momento en el que el conjunto albiceleste logró inquietar a España, pero la reacción fue inmediata. Los goles de Marta Piquero, María Sanjurjo y Aina Florenza terminaron de sentenciar el encuentro y elevaron la diferencia hasta el 6-1, reflejo de la superioridad española en un tramo en el que Argentina se vio completamente desbordada.

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Victòria Porta puso el broche con el 7-1 definitivo, un resultado que refuerza la candidatura del combinado nacional a revalidar el título. El cuadro argentino, por su parte, deberá jugarse el pase como segunda clasificada en la última jornada ante Chile, en un duelo que decidirá cuál de las dos acompaña a España entre las cuatro mejores del mundo.

- Ficha técnica:

7 - España: Ferrer; Florenza (2), Piquero (2, 1p), Sanjurjo (2), Porta (1p), -cinco inicial-, Roces, Colomer, Blackman, Salvanyà y Salvat (p.s).

1 - Argentina: Zeballos, Valentina Fernández, Julieta Fernández (1), Agudo, Soto, -cinco inicial-, Gómez, Felamini, Maldonado, Abaid y Guzzo (p.s).

Goles: 1-0, min.9: María Sanjurjo. 2-0, min.20: Aina Florenza. 3-0, min.29: Marta Piquero, de penalti. 3-1, min.32: Julieta Fernández, falta directa. 4-1, min.32: María Sanjurjo. 5-1, min.42: Aina Florenza. 6-1, min.47: Marta Piquero, de falta directa. 7-1, min.48: Victòria Porta, de penalti.

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Árbitros: Marco Rondina (ITA) y Luca Molli (ITA). Mostraron tarjeta amarilla al técnico Sergi Macià (min.15) por parte de España y a Luciana Agudo (min.15) por parte de Argentina. Mostraron tarjeta azul a Adriana Soto (min.24) y a Ana Lucía Maldonado (min.40) por parte de Argentina.

Incidencias: Tercer partido de la fase de grupos del Mundial de hockey patines disputado en el SND Arenita de Asunción (Paraguay). EFE

avm/og