Espana agencias

7-1. España golea a Argentina y pasa a semifinales como líder de su grupo

Guardar

Redacción deportes, 6 oct (EFE).- La selección española femenina de hockey patines se clasificó para las semifinales del Mundial que se disputa en Asunción (Paraguay) como primera del grupo A, después de imponerse a Argentina por un contundente 7-1.

La victoria ante la selección albiceleste supone un golpe de autoridad de la vigente campeona mundial, que ya había superado a Francia (8-0) y a Chile (2-3), y que afrontará la última jornada de la primera fase ante Suiza, la madrugada de este jueves (1:00 hora española), con el liderato del grupo asegurado y el billete para las semifinales en el bolsillo.

PUBLICIDAD

Nadie esperaba, sin embargo, un desenlace tan contundente entre las dos selecciones más laureadas de la historia del Mundial. España, con ocho títulos, y Argentina, con seis, se citaban en un duelo que amenazaba con convertirse en la primera gran batalla del campeonato y que, durante los primeros 25 minutos, respondió a ese guion.

La igualdad solo se rompió en el marcador a favor de España, que encontró el camino del gol por medio de María Sanjurjo y Aina Florenza para marcharse al descanso con un 2-0 que dejaba todo abierto.

PUBLICIDAD

Pero el partido cambió radicalmente tras el paso por los vestuarios. Después de sobrevivir 24 horas antes frente a Chile, con el agónico gol de Aina Florenza en el último segundo, España se desató y ofreció una segunda mitad de enorme autoridad. El equipo dirigido por Sergi Macià aceleró, encontró espacios y comenzó a castigar una y otra vez a una Argentina incapaz de contener el vendaval ofensivo español.

El 3-1 de Julieta Fernández fue el único momento en el que el conjunto albiceleste logró inquietar a España, pero la reacción fue inmediata. Los goles de Marta Piquero, María Sanjurjo y Aina Florenza terminaron de sentenciar el encuentro y elevaron la diferencia hasta el 6-1, reflejo de la superioridad española en un tramo en el que Argentina se vio completamente desbordada.

Victòria Porta puso el broche con el 7-1 definitivo, un resultado que refuerza la candidatura del combinado nacional a revalidar el título. El cuadro argentino, por su parte, deberá jugarse el pase como segunda clasificada en la última jornada ante Chile, en un duelo que decidirá cuál de las dos acompaña a España entre las cuatro mejores del mundo.

- Ficha técnica:

7 - España: Ferrer; Florenza (2), Piquero (2, 1p), Sanjurjo (2), Porta (1p), -cinco inicial-, Roces, Colomer, Blackman, Salvanyà y Salvat (p.s).

1 - Argentina: Zeballos, Valentina Fernández, Julieta Fernández (1), Agudo, Soto, -cinco inicial-, Gómez, Felamini, Maldonado, Abaid y Guzzo (p.s).

Goles: 1-0, min.9: María Sanjurjo. 2-0, min.20: Aina Florenza. 3-0, min.29: Marta Piquero, de penalti. 3-1, min.32: Julieta Fernández, falta directa. 4-1, min.32: María Sanjurjo. 5-1, min.42: Aina Florenza. 6-1, min.47: Marta Piquero, de falta directa. 7-1, min.48: Victòria Porta, de penalti.

Árbitros: Marco Rondina (ITA) y Luca Molli (ITA). Mostraron tarjeta amarilla al técnico Sergi Macià (min.15) por parte de España y a Luciana Agudo (min.15) por parte de Argentina. Mostraron tarjeta azul a Adriana Soto (min.24) y a Ana Lucía Maldonado (min.40) por parte de Argentina.

Incidencias: Tercer partido de la fase de grupos del Mundial de hockey patines disputado en el SND Arenita de Asunción (Paraguay). EFE

avm/og

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La ciencia lo confirma: estos cinco hábitos mejoran tu memoria y tu capacidad de estudio, según un psicólogo

Algunos factores pueden favorecer que la información se consolide y pueda recuperarse posteriormente

La ciencia lo confirma: estos cinco hábitos mejoran tu memoria y tu capacidad de estudio, según un psicólogo

Bally Bagayoko, el alcalde francés que hizo de escudo entre policías y manifestantes: su lucha contra el racismo y la acusación de ayudar a narcos

A sus 53 años y de origen maliense, se convirtió hace meses en el primer alcalde de La Francia Insumisa de un municipio de más de 100.000 habitantes

Bally Bagayoko, el alcalde francés que hizo de escudo entre policías y manifestantes: su lucha contra el racismo y la acusación de ayudar a narcos

Nueva jornada de caos en Rodalies con la suspensión total del servicio: el director apunta a un “conflicto laboral” con los maquinistas

Los trabajadores se han negado a circular sin las garantías de seguridad tras las incidencias ocasionadas por el temporal que ha azotado Cataluña

Nueva jornada de caos en Rodalies con la suspensión total del servicio: el director apunta a un “conflicto laboral” con los maquinistas

El bonito motivo por el que Sandra Barneda no ha podido presentar ‘Supervivientes: Tierra de Nadie’: “Jorge me ha hecho un favor y me ha cambiado el día”

La presentadora vivirá su gran día junto a su pareja Pascalle Paerel este sábado

El bonito motivo por el que Sandra Barneda no ha podido presentar ‘Supervivientes: Tierra de Nadie’: “Jorge me ha hecho un favor y me ha cambiado el día”

El BOE publica los decretos de vivienda: estas son las novedades para los inquilinos, los pequeños propietarios y los grandes tenedores

El Gobierno recupera el paquete de medidas rechazado por el Congreso con cambios como 10.000 millones en préstamos sin intereses para la primera vivienda y nuevos límites a los fondos buitre, pendiente ahora de la Diputación Permanente

El BOE publica los decretos de vivienda: estas son las novedades para los inquilinos, los pequeños propietarios y los grandes tenedores
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Bally Bagayoko, el alcalde francés que hizo de escudo entre policías y manifestantes: su lucha contra el racismo y la acusación de ayudar a narcos

Bally Bagayoko, el alcalde francés que hizo de escudo entre policías y manifestantes: su lucha contra el racismo y la acusación de ayudar a narcos

La historia de cómo una empresa británica y otra canadiense pusieron en jaque a España este verano por falta de aviones contra incendios

Un detective recoge sin consentimiento la saliva de un abuelo para probar una paternidad fruto de un idilio de verano de hace 36 años: la Justicia avala el test genético del hijo no reconocido

La Audiencia de Madrid ordena al padre formarse en habilidades parentales pero mantiene la custodia compartida de su hija

Un matrimonio compra una vivienda sobre plano en el extranjero y anticipa 96.500 euros, pero al final la promotora no construye: la Justicia dice que BBVA no es responsable del dinero

ECONOMÍA

El BOE publica los decretos de vivienda: estas son las novedades para los inquilinos, los pequeños propietarios y los grandes tenedores

El BOE publica los decretos de vivienda: estas son las novedades para los inquilinos, los pequeños propietarios y los grandes tenedores

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

La subida de la vivienda dispara el importe de las hipotecas y el endeudamiento de los compradores hasta batir récords

De Guindos pide a los políticos un frente común entre Gobierno, autonomías y ayuntamientos ante el problema de la vivienda

Ni vivienda ni bolsa: las cartas Pokémon se revalorizan un 71% en un año y compiten con la banca

DEPORTES

Croacia - España, en directo: Mikel Merino hace el segundo de La Roja y remonta el partido

Croacia - España, en directo: Mikel Merino hace el segundo de La Roja y remonta el partido

Mikel Merino adelanta a Andrés Iniesta y Xavi Hernández en la lista de máximos goleadores de España

Mikel Merino y Unai Simón salvan los muebles de España contra una Croacia que se lame las heridas

Qué fue de Vicente del Bosque: del Mundial 2010 a formar a más de 22.500 niños en 29 países

La reflexión del jugador Héctor Bellerín sobre la vivienda: “Desde que llegué a Sevilla han abierto no sé cuántos pisos turísticos a mi alrededor”