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15-12. El Atlètic Barceloneta arranca la defensa del título con una reacción de campeón

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Barcelona, 7 oct (EFE).- El Zodiac Atlètic Barceloneta, vigente campeón de la Liga de Campeones de waterpolo, inició este miércoles la defensa del título continental con una remontada de carácter al sobreponerse a un 0-3 de salida ante el Novi Beograd serbio, recuperar el control del partido y acabar imponiéndose por 15-12.

El estreno continental no podía empezar peor para el equipo barcelonés. Poco intenso en los primeros compases, el Atlètic Barceloneta concedió demasiado ante un Novi Beograd que conoce bien este tipo de escenarios y que aprovechó cada desajuste para tomar una ventaja de 0-3 que dejó atónitos a los presentes en la piscina Sant Sebastià.

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Pero la reacción no tardó en llegar. Apenas duró un cuarto la desconexión del campeón, que cerró filas, mejoró la circulación y comenzó a sacar rédito de sus ataques. El equipo de Fran Fernández recuperó terreno hasta igualar el encuentro (4-4, min.12) y, desde entonces, el duelo entró en una fase de máxima igualdad que se prolongó hasta el descanso (6-6).

Hasta ahí llegó la resistencia del conjunto serbio. Tras el receso, el cuadro marinero dio un paso adelante y encontró en Francesco Di Fulvio, su gran fichaje para esta temporada, al líder que necesitaba.

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El internacional italiano, experimentado en partidos de máxima presión, asumió el protagonismo ofensivo y terminó con cuatro goles para comandar el ataque de un equipo que aceleró el ritmo y rompió el partido con un parcial de 5-2 que situó el marcador en 11-8.

Con tres goles de ventaja, el vigente campeón ya no permitió que el Novi Beograd volviera a meterse en el partido. Vasilije Martinovic, máximo anotador del conjunto balcánico con cinco tantos, trató de mantener con vida a los visitantes, pero el Atlètic Barceloneta respondió con oficio hasta cerrar el 15-12 definitivo, que puso el sello a su primera victoria europea. EFE

avm/arh

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