Vivas: quien organizó el ataque a Ceuta "desde el otro lado de la frontera" se equivocó

Guardar

Madrid, 6 oct (EFE).- “Quien organizó el ataque desde el otro lado de la frontera no contó con el valor de los ceutíes para resistir” ni tampoco con la reacción de España o la UE, ha señalado este martes Juan Jesús Vivas, presidente de la ciudad autónoma, al recibir la Medalla de Oro del Senado.

Han sido “la madurez de un pueblo que no pierde la calma” y “la respuesta de la sociedad española, de la inmensa mayoría de los españoles”, junto a la “la reacción del Parlamento Europeo”, lo que ha permitido que Ceuta “siga en pie”, ha destacado Vivas esta mañana.

PUBLICIDAD

Lo ha dicho durante el discurso pronunciado al recibir de manos del presidente del Senado, Pedro Rollán, la medalla de Oro de la Cámara Alta, que también se ha entregado al presidente de Melilla, Juan José Imbroda.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha estado presente en el acto, celebrado en el Antiguo Salón de Sesiones del Senado. Rollán ha saludado al portavoz del Grupo Popular -en singular, destacando así que no estaba presente ningún otro portavoz parlamentario de la Cámara-.

PUBLICIDAD

Vivas ha recordado que “la historia de Ceuta está llena de ataques, y ahora estamos viviendo uno de esos momentos, uno de los más difíciles de la historia de Ceuta. Usaron a cerca de 100.000 personas para vulnerar nuestra integridad territorial, la de España”.

Mientras Rollán señalaba “el abandono de puesto” del Gobierno al no dar respuesta, Vivas ha reclamado que “se podía haber evitado si quien debía hacerlo, el Gobierno, hubiera atendido las llamadas de alerta, los informes que anunciaban que esto podría llegar a producirse”.

PUBLICIDAD

El ejecutivo debería “haber reaccionado como debía y haber puesto todos los medios para que Ceuta recuperase la normalidad. Ahora los ceutíes demandan recuperar esa normalidad. Y conocer lo que ha ocurrido”, ha señalado, antes de pedir “buenas relaciones con Marruecos, pero desde el respeto mutuo”.

Imbroda, emocionado, ha agradecido la medalla, pero ha señalado que los ciudadanos de Melilla son los verdaderos merecedores del premio, porque “dan una lección al mundo” de convivencia en paz, mientras que le ha dado la enhorabuena a Vivas y al pueblo ceutí “por la lección que están dando”.

PUBLICIDAD

También Vivas ha señalado al “pueblo de ceuta” como el verdadero merecedor del premio.

Melilla es España sin complejos, como demuestra cada una de las lecciones que se han celebrado allí, ha señalado Imbroda, que ha lamentado los “complejos” ante Marruecos, a quien “no le debemos nada”, ha dicho.

PUBLICIDAD

“Lo que ha pasado en Ceuta ha sido el mayor fracaso de este Gobierno. No defendió nuestras fronteras por incapacidad, por frivolidad, por imprevisión”, ha denunciado Imbroda.

“Ceuta y Melilla son España, no son de España”, ha recordado por su lado el presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y miembro del Consejo de Estado, Benigno Pendás, mientras que Rollán ha exigido que los ceutíes recuperen la normalidad con el retorno a Marruecos de los migrantes llegados en "la invasión". EFE

PUBLICIDAD