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Una vampiresa visitará Valladolid en la víspera de la 71.ª Seminci

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Valladolid, 6 oct (EFE).- La primera proyección de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), con el acompañamiento musical en directo de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCyL), se celebrará el próximo día 22 con la proyección del filme 'Vampyr' (1932), de Carl Theodor Dreyer, un día antes de la inauguración oficial del festival, el viernes 23.

La OSCyL, con el director británico Robert Ames, interpretará la banda sonora de esta película de terror, inicialmente muda, a la que posteriormente se añadieron escasos diálogos en alemán, francés e inglés, y cuyo fracaso económico le costó a Dreyer (1889-1968) un frenazo de casi una década en su actividad cinematográfica.

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El Centro Cultural Miguel Delibes acogerá esta proyección especial de Seminci, en colaboración con la Junta de Castilla y León, justo el día antes de la inauguración del festival con la proyección a concurso de 'My notes on mars', de la realizadora húngara Lili Horvát.

La banda sonora, compuesta en su día por el músico alemán Wolgang Zeller, ha sido restaurada y adaptada por el maestro de capilla estadounidense Timothy Brock, han informado este martes fuentes del festival de cine.

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Theodor Carl Dreyer adaptó 'Vampyr' de uno de los relatos del escritor irlandés Joseph Thomas Sheridan le Fanu (1814-1873), titulado 'Carmilla', el nombre de una bruja-vampiresa que ataca a una mujer.

Se trata de una de las primeras obras de la literatura de vampiros, una novela corta y gótica escrita en 1872 y que Sheridan le Fanu introdujo en un libro de relatos después de su publicación en formato serial dentro de una revista. EFE

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