Un hombre juzgado en Vigo se enfrenta a 6 años de cárcel por supuesto abuso sexual a la hija menor de edad de su pareja

06/10/2026 Juicio en Vigo a un hombre acusado de abuso sexual continuado a la hija de su pareja. POLITICA GALICIA ESPAÑA EUROPA PONTEVEDRA AUTONOMÍAS JUSTICIA

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La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha acogido este martes el inicio de una vista contra un hombre acusado de un supuesto delito continuado de abuso sexual cometido sobre una niña menor de 16 años, que es hija de su pareja.

Según el escrito de la Fiscalía, los hechos ocurrieron en varios domicilios en los que convivió la familia, entre los años 2013 y 2020, y en la jornada de este martes ha prestado declaración la víctima (a puerta cerrada), así como tres testigos: la madre de la menor, el padre y un hijo del acusado.

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La progenitora ha reconocido ante el tribunal que ella nunca presenció los hechos denunciados por su hija (tocamientos, entradas del acusado en su dormitorio de noche para masturbarse, etc.), pero que sabía que a la menor "no le caía bien" su marido, el acusado.

Según ha señalado, la denuncia se interpuso después de una discusión, ya que la madre encontró un diario de su hija, en el que insinuaba que había pasado algo con el acusado. "Yo no pongo en duda que pasó algo, creo que sí, lo que no sé es la intensidad, hasta dónde llegó", ha apuntado.

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Mientras, tanto el padre como el hijo del acusado han incidido en que nunca vieron comportamientos extraños en la relación entre el acusado y la niña, si bien apuntaron que el trato que el procesado le daba era distinto al que tenía con el resto de sus hijos, con quienes "no era tan exigente".

Estos dos testigos apuntaron que la víctima no aceptaba que su madre se hubiera casado con el acusado, y que incluso llegó a verbalizar que iba a "acabar con el matrimonio".

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El acusado declarará al final de juicio, y el tribunal ha fijado este jueves como fecha para continuar la vista.

La Fiscalía pide que sea condenado a 6 años de cárcel y que se le inhabilite para el desarrollo de cualquier profesión, oficio o actividad, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad durante 9 años, así como la medida de libertad vigilada durante 5 años.

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Con respecto a la responsabilidad civil, la Fiscal pide que el procesado indemnice a la víctima con 10.000 euros por los daños morales.