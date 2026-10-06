Espana agencias

Un exdirectivo de iDental, al banquillo acusado de eludir el pago de 464.289 euros a Hacienda

Imagen 223PKT53PBBLFEX34FM35YLDXU
Guardar

La Fiscalía de Madrid solicita 30 meses de prisión para el exdirectivo de iDental Luis Sans por presuntamente eludir el pago a la Hacienda Pública de 464.289,26 euros correspondiente al IRPF del ejercicio 2014.

El juicio se celebrará este martes en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid. Se da la circunstancia de que Luis Sans fue detenido en octubre de 2018 por orden de la Audiencia Nacional.

PUBLICIDAD

Se le acusó de liderar una trama para ocultar los beneficios de iDental en el extranjero y de intentar montar una estructura similar para repetir la estafa con otra red de clínicas. En mayo de 2023, la Audiencia Nacional condenó a la excúpula de iDental, incluido Luis Sans, a penas de hasta 5 años de prisión y multas millonarias por un delito continuado contra la Seguridad Social.

Respecto al juicio actual, la Fiscalía sostiene que el acusado no presentó su declaración del IRPF correspondiente a 2014 "con el ánimo de procurarse un beneficio fiscal ilícito", dejando de declarar ingresos por un importe total de 943.393,73 euros.

PUBLICIDAD

Según el escrito de acusación, estos ingresos procedían tanto del desempeño de su actividad profesional como CEO del Grupo Intereconomía como de su condición de administrador de varias sociedades.

En concreto, el Ministerio Público señala que una parte de los ingresos, 386.684,31 euros, fueron canalizados a través de la sociedad Senator Project SL, creada a instancias del acusado y utilizada entre octubre de 2013 y junio de 2014 para canalizar ingresos por publicidad del Grupo Intereconomía.

De esta cantidad, 306.408,40 euros se habrían obtenido mediante disposiciones en efectivo, 63.052,87 euros mediante tarjetas de crédito y 17.223,04 euros mediante la atribución del uso de tres vehículos.

Asimismo, la Fiscalía sostiene que a través de Corners de Tu Vida Fácil SL percibió 227.926,20 euros, de los que 151.712,76 y 7.200 euros fueron obtenidos mediante cheques cobrados en efectivo, mientras que el resto correspondió a pagos mediante tarjetas de crédito y al abono de gastos personales, familiares y de personas de su entorno.

Por último, a través de Mortimer Wada SL, habría obtenido otros 328.783,22 euros, de los cuales 220.639,04 euros procedían de cheques cobrados en efectivo y el resto del pago de gastos personales.

La acusación pública sostiene que las dos últimas sociedades estaban bajo el dominio y control del acusado y que eran utilizadas para canalizar sus ingresos.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito contra la Hacienda Pública y reclama para el acusado una pena de 30 meses de prisión.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Nace en Bioparc Valencia una cría de un primate muy poco conocido que solo habita en tres países: está en peligro de extinción

El mangabey de coronilla blanca se ve afectado por la presión de la caza y la degradación de su hábitat

Nace en Bioparc Valencia una cría de un primate muy poco conocido que solo habita en tres países: está en peligro de extinción

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Como todos los días, el precio actualizado de los combustibles en seis de las ciudades más importantes de España

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Argelia recupera las penas de muerte más de 30 años después con condenas a nueve narcotraficantes

Desde hace pocos meses, la idea de recuperarlas ha cobrado peso en los discursos de su presidente, Abdelmadjid Tebboune

Argelia recupera las penas de muerte más de 30 años después con condenas a nueve narcotraficantes

Las lluvias y tormentas seguirán afectando a España hasta mediados de la semana: la Aemet pone en alerta a 12 comunidades

A partir del jueves se espera que las precipitaciones vayan a menos, aunque todavía se producirán en zonas como Cataluña o Baleares

Las lluvias y tormentas seguirán afectando a España hasta mediados de la semana: la Aemet pone en alerta a 12 comunidades

La empresa pública de vivienda que lleva desde 2019 sin entregar un piso y gasta 286.000 euros en sueldos: “Ahora hemos sorteado 180 del Plan Vive de la Comunidad”

Pammasa, del Ayuntamiento de Majadahonda, tiene cuatro trabajadores y no entrega una promoción desde 2019. Ahora ha gestionado 180 casas de nuevo plan de la Comunidad y asegura que ha desatascado un nuevo desarrollo con 2.275 inmuebles

La empresa pública de vivienda que lleva desde 2019 sin entregar un piso y gasta 286.000 euros en sueldos: “Ahora hemos sorteado 180 del Plan Vive de la Comunidad”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Argelia recupera las penas de muerte más de 30 años después con condenas a nueve narcotraficantes

Argelia recupera las penas de muerte más de 30 años después con condenas a nueve narcotraficantes

La empresa pública de vivienda que lleva desde 2019 sin entregar un piso y gasta 286.000 euros en sueldos: “Ahora hemos sorteado 180 del Plan Vive de la Comunidad”

La jueza Tardón blinda la causa de Ceuta para evitar destrucción de pruebas tras detectar indicios sobre altos responsables públicos y vínculos con gobiernos extranjeros

Cómo Sánchez quiere aprovechar “la ventana de oportunidad” para convocar elecciones generales, pero el calendario es arriesgado: “Es el experto en caer de pie”

Pedro Sánchez llamó a su ‘consejo VIP’ el fin de semana y decidió fiarlo todo a la vivienda “como Mamdani en Nueva York y Eralp en Berlín”

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Votar en otoño y no en verano le puede salir más barato al Estado: el efecto de las vacaciones aumenta el gasto en voto por correo

El Banco de España detecta indicios de un posible desvío de productos chinos hacia Europa por los aranceles de Trump

El Ibex convierte los años de Sánchez en La Moncloa en una fiesta para los accionistas: dispara su rentabilidad un 172% desde 2018

Cuánto porcentaje de salario te quitan por hacer huelga y en qué casos no puedes hacerla: todo lo que dice el Estatuto de Trabajadores para el parón por la crisis de vivienda

DEPORTES

Qué fue de Arda Turan, el exjugador del Atlético de Madrid y el FC Barcelona que fue condenado por disparar en un hospital y perdió 13 millones en inversiones

Qué fue de Arda Turan, el exjugador del Atlético de Madrid y el FC Barcelona que fue condenado por disparar en un hospital y perdió 13 millones en inversiones

Ilia Topuria ya tiene nuevo rival: no es ni una revancha con Gaethje ni un combate contra Paddy Pimblett

La reflexión de Rafa Nadal sobre la vulnerabilidad de los deportistas: “Somos seres humanos, no superhéroes”

Jiri Lehecka, el rival de Alcaraz en la final de Tokio: atleta multidisciplinar y verdugo de Nadal en su último partido en Madrid

Santi Denia, el alumno de Luis de la Fuente, señala al jugador que está al mismo nivel que Lamine Yamal: también juega en el FC Barcelona