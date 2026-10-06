Trece detenidos y 30 mossos heridos leves tras manifestación por la vivienda en Barcelona

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Barcelona, 6 oct (EFE).- Los enfrentamientos que se produjeron la noche de este lunes en Barcelona tras finalizar la manifestación por la crisis de la vivienda acabaron con 13 detenidos por desórdenes públicos, uno de ellos una chica menor de edad, y 30 agentes de los Mossos d'Esquadra heridos de carácter leve.

Según el balance provisional de los Mossos, los alborotadores levantaron 28 barricadas y causaron 22 incendios que fueron extinguidos por los bomberos.

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La protesta contra la crisis de la vivienda, en la que participaron unas 20.000 personas según la Guardia Urbana y unas 120.000 según los organizadores, transcurrió sin incidentes, que empezaron cuando la marcha había finalizado.

Al acabar la protesta, en la confluencia de paseo de Gràcia con Gran Via, grupos de alborotadores empezaron a lanzar cohetes, extintores, botellas de vidrio, adoquines y otros objetos contundentes contra los agentes.

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Según los Mossos, se trataba de grupos de personas encapuchadas que mantuvieron una actitud muy violenta contra la línea policial.

Los enfrentamientos se extendieron por el centro de la ciudad y por los aledaños de la plaza de Catalunya, donde se levanta la acampada de protesta por la crisis de la vivienda y donde algunos de los alborotadores intentaron esconderse, y finalizaron pasada la medianoche.

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Los incidentes más destacados se produjeron en la Rambla de Catalunya, donde los encapuchados hicieron un lanzamiento masivo de piedras de las obras que se llevan a cabo en la zona contra los agentes, y en la calle Pelai, donde atravesaron en la calle material de obra y le prendieron fuego.

Por lo menos un coche y varias bicicletas estacionadas en la calle sufrieron daños debido a los incendios provocados. EFE