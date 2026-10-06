Espana agencias

Sémper: "Incapaces de construir viviendas, nos ponemos estupendos con la Transición"

Guardar

Sevilla, 6 oct (EFE).- El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha ironizado este martes sobre que los políticos sean incapaces de ponerse de acuerdo "para construir viviendas, y nos ponemos estupendos con quienes hicieron la Transición", en las jornadas sobre la Guerra Civil que se celebran en Sevilla.

Sémper ha elogiado la talla política y humana de quienes hicieron la Transición, obra que ha calificado de "imperfecta, como toda obra humana, pero que es lo mejor de la España de los últimos cien años, y también de Europa", lo que ha contrastado con lo que sucedió en España en los años treinta, "cuando era difícil resultar sexi si no se era bolchevique o fascista".

PUBLICIDAD

El portavoz del PP ha abogado por "evitar que la política contamine la sociedad hasta dividirla" y se ha preguntado "cuántas generaciones hacen falta para no reproducir una España enfrentada; cuántas generaciones para no llevar sobre nuestros hombros ese enfrentamiento".

Sémper, que ha intervenido en este debate junto al exdirigente de Vox y presidente de Atenea Iván Espinosa de los Monteros, la periodista Nativel Preciado y la exdiputada de Más Madrid Tania Sánchez, ha recordado que ha vivido "en la España democrática en una tierra en la que no se podía hablar", en alusión al País Vasco, pero ha asegurado que los partidarios de que se pueda hablar son "moralmente e intelectualmente superiores" a quienes quieren impedirlo.

PUBLICIDAD

Espinosa de los Monteros ha coincidido en la defensa de la Transición: "Nuestros abuelos decidieron que sus nietos no eran responsables de lo que ellos hicieron" y prefirieron "mirar hacia adelante sin olvidar", ha asegurado que tanto las derechas como las izquierdas fueron generosas entonces y ha añadido que eso "empezó a torcerse" con las leyes de memoria histórica o democrática.

Para el exdirigente de Vox es "lógico y natural" que la gente busque a sus muertos y los entierre dignamente pero ha advertido que volver a dividir la sociedad en "buenos y malos" equivale a terminar con la convivencia.

Tania Sánchez ha admitido que jamás habrá acuerdo sobre "quién tuvo la culpa" de la Guerra Civil, ha señalado que la generación de la Transición se olvidó de contar "por qué las cosas se hicieron como se hicieron", y ha asegurado que los comunistas fueron los más generosos en el proceso que culminó con la democracia en España.

Para Sánchez existen "dudas cruciales cuando se cerró un capítulo y se abrió otro como si nada hubiera pasado", a la Guerra Civil sucedieron cuarenta años de dictadura que supusieron un "desequilibrio brutal" y un periodo en el que los perdedores fueron expoliados por los vencedores, de modo que ahora en España es más fácil disfrutar de vivienda según de qué bando se descienda.

"La mayoría de los españoles quería todo con tal de no volver a una Guerra Civil y a una dictadura sangrienta que duró cuarenta años" y en la Transición "se hizo todo que se pudo", según Nativel Preciado, para quien eso no evitó que existiera un "déficit histórico, vital, humano y sentimental" que achacó más a la "post-Transición" que a la Transición.

La periodista ha defendido la Ley de Memoria Histórica y la posterior de Memoria Democrática asegurando que sin ellas no hubiera sido posible sacar a los muertos de las cunetas.

El debate se ha celebrado bajo el lema 'Noventa años después ¿es posible el diálogo sobre la Guerra Civil española?', dentro del ciclo '1936: La guerra que todos perdimos', dirigido por el escritor Arturo Pérez-Reverte y el periodista Jesús Vigorra. EFE

(Foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Epitelioma o carcinoma basocelular: qué es, cómo actuar y por qué es importante tratarlo a tiempo

El desencadenante principal de estas heridas es la exposición solar sin uso de crema solar

Epitelioma o carcinoma basocelular: qué es, cómo actuar y por qué es importante tratarlo a tiempo

El rey Felipe VI reconquista a la reina Letizia con sus palabras en finés: sus carcajadas cómplices ante la destreza del monarca

El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, ha repetido el gesto y ha ofrecido unas palabras en español

El rey Felipe VI reconquista a la reina Letizia con sus palabras en finés: sus carcajadas cómplices ante la destreza del monarca

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 5

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 5

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Juegos Once difundió la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Para qué sirve lavar la ropa con polvos de talco y cómo se utiliza

Este truco casero, económico y libre de químicos permite rescatar tus prendas favoritas eliminando las manchas sin dañar los tejidos

Para qué sirve lavar la ropa con polvos de talco y cómo se utiliza
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un detective recoge sin consentimiento la saliva de un abuelo para probar una paternidad fruto de un idilio de verano de hace 36 años: la Justicia avala el test genético del hijo no reconocido

Un detective recoge sin consentimiento la saliva de un abuelo para probar una paternidad fruto de un idilio de verano de hace 36 años: la Justicia avala el test genético del hijo no reconocido

La Audiencia de Madrid ordena al padre formarse en habilidades parentales pero mantiene la custodia compartida de su hija

Un matrimonio compra una vivienda sobre plano en el extranjero y anticipa 96.500 euros, pero al final la promotora no construye: la Justicia dice que BBVA no es responsable del dinero

Puigdemont no aclara cuándo volverá a España y celebra el fin de la orden de detención como “una clara derrota de los poderes públicos y de Pedro Sánchez”

El Gobierno conseguirá aprobar el decreto amplio de vivienda y paralizar desahucios de fondos buitre: el PNV confirma que votará a favor en la Diputación Permanente

ECONOMÍA

De Guindos pide a los políticos un frente común entre Gobierno, autonomías y ayuntamientos ante el problema de la vivienda

De Guindos pide a los políticos un frente común entre Gobierno, autonomías y ayuntamientos ante el problema de la vivienda

Ni vivienda ni bolsa: las cartas Pokémon se revalorizan un 71% en un año y compiten con la banca

El Tesoro paga más a los ahorradores: la rentabilidad de las Letras a 12 meses alcanza máximos de dos años al superar el 3%

El Gobierno cambia las reglas del aceite de oliva español e importado para reforzar el control sobre su calidad y autenticidad

Una jubilada de 84 años trabaja como conductora de Uber para llegar a fin de mes: “Solo trabajo unas horas al día y paro en cuanto me siento cansada”

DEPORTES

Croacia - España, en directo: La Roja sale a por empate y emte una marcha más en la segunda parte

Croacia - España, en directo: La Roja sale a por empate y emte una marcha más en la segunda parte

Qué fue de Vicente del Bosque: del Mundial 2010 a formar a más de 22.500 niños en 29 países

La reflexión del jugador Héctor Bellerín sobre la vivienda: “Desde que llegué a Sevilla han abierto no sé cuántos pisos turísticos a mi alrededor”

Dani Olmo, el políglota de La Roja que pudo jugar con Croacia y Luka Modrić: “Era una posibilidad”

Qué fue de Cicinho: el exjugador del Real Madrid que vio a Jesucristo tras beber 18 caipirinhas y 14 cervezas y después se convirtió en predicador evangelista