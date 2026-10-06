Sémper: "Incapaces de construir viviendas, nos ponemos estupendos con la Transición"

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Sevilla, 6 oct (EFE).- El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha ironizado este martes sobre que los políticos sean incapaces de ponerse de acuerdo "para construir viviendas, y nos ponemos estupendos con quienes hicieron la Transición", en las jornadas sobre la Guerra Civil que se celebran en Sevilla.

Sémper ha elogiado la talla política y humana de quienes hicieron la Transición, obra que ha calificado de "imperfecta, como toda obra humana, pero que es lo mejor de la España de los últimos cien años, y también de Europa", lo que ha contrastado con lo que sucedió en España en los años treinta, "cuando era difícil resultar sexi si no se era bolchevique o fascista".

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El portavoz del PP ha abogado por "evitar que la política contamine la sociedad hasta dividirla" y se ha preguntado "cuántas generaciones hacen falta para no reproducir una España enfrentada; cuántas generaciones para no llevar sobre nuestros hombros ese enfrentamiento".

Sémper, que ha intervenido en este debate junto al exdirigente de Vox y presidente de Atenea Iván Espinosa de los Monteros, la periodista Nativel Preciado y la exdiputada de Más Madrid Tania Sánchez, ha recordado que ha vivido "en la España democrática en una tierra en la que no se podía hablar", en alusión al País Vasco, pero ha asegurado que los partidarios de que se pueda hablar son "moralmente e intelectualmente superiores" a quienes quieren impedirlo.

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Espinosa de los Monteros ha coincidido en la defensa de la Transición: "Nuestros abuelos decidieron que sus nietos no eran responsables de lo que ellos hicieron" y prefirieron "mirar hacia adelante sin olvidar", ha asegurado que tanto las derechas como las izquierdas fueron generosas entonces y ha añadido que eso "empezó a torcerse" con las leyes de memoria histórica o democrática.

Para el exdirigente de Vox es "lógico y natural" que la gente busque a sus muertos y los entierre dignamente pero ha advertido que volver a dividir la sociedad en "buenos y malos" equivale a terminar con la convivencia.

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Tania Sánchez ha admitido que jamás habrá acuerdo sobre "quién tuvo la culpa" de la Guerra Civil, ha señalado que la generación de la Transición se olvidó de contar "por qué las cosas se hicieron como se hicieron", y ha asegurado que los comunistas fueron los más generosos en el proceso que culminó con la democracia en España.

Para Sánchez existen "dudas cruciales cuando se cerró un capítulo y se abrió otro como si nada hubiera pasado", a la Guerra Civil sucedieron cuarenta años de dictadura que supusieron un "desequilibrio brutal" y un periodo en el que los perdedores fueron expoliados por los vencedores, de modo que ahora en España es más fácil disfrutar de vivienda según de qué bando se descienda.

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"La mayoría de los españoles quería todo con tal de no volver a una Guerra Civil y a una dictadura sangrienta que duró cuarenta años" y en la Transición "se hizo todo que se pudo", según Nativel Preciado, para quien eso no evitó que existiera un "déficit histórico, vital, humano y sentimental" que achacó más a la "post-Transición" que a la Transición.

La periodista ha defendido la Ley de Memoria Histórica y la posterior de Memoria Democrática asegurando que sin ellas no hubiera sido posible sacar a los muertos de las cunetas.

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El debate se ha celebrado bajo el lema 'Noventa años después ¿es posible el diálogo sobre la Guerra Civil española?', dentro del ciclo '1936: La guerra que todos perdimos', dirigido por el escritor Arturo Pérez-Reverte y el periodista Jesús Vigorra. EFE

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