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Sánchez elige Dos Hermanas (Sevilla) para lanzar su candidatura con un mitin el primer sábado de precampaña

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El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ofrecerá este próximo sábado, 10 de octubre, un mitin en Dos Hermanas (Sevilla) que coincidirá así con el primer fin de semana de la precampaña de cara a las elecciones generales que este pasado lunes anunció que se van a celebrar el 29 de noviembre, y a las que volverá a concurrir como cabeza de cartel de los socialistas.

De esta manera, el secretario general del PSOE vuelve a elegir un municipio considerado bastión electoral de los socialistas en Andalucía para protagonizar un primer gran acto de precampaña al igual que ya hiciera ante los anteriores comicios generales de 2023, cuando Pedro Sánchez lanzó su carrera a dichas elecciones con un acto el domingo 18 de junio de aquel año.

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Fuentes del PSOE andaluz consultadas por Europa Press han confirmado que, tal como han avanzado algunos medios, en dicho acto estará también la secretaria general del PSOE-A y vicesecretaria general del PSOE federal, María Jesús Montero, que fue quien encabezó la candidatura socialista al Congreso por Sevilla en las anteriores elecciones generales de 2023.

Dos Hermanas fue también el municipio desde el que Pedro Sánchez anunció, en enero de 2017, que se presentaría a las primarias para recuperar la Secretaría General del PSOE de la que había dimitido el 1 de octubre de 2016 tras un convulso Comité Federal marcado por su oposición a que su grupo parlamentario se abstuviera para facilitar la investidura de Mariano Rajoy (PP) como presidente del Gobierno tras los comicios celebrados el 26 de junio de aquel año.

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En Dos Hermanas, municipio de casi 130.000 habitantes, gobierna con mayoría absoluta el PSOE, entre 1983 y 2022 de manera ininterrumpida de la mano de Francisco Toscano, y desde ese último año a través de Francisco Rodríguez, tras la renuncia del primero a la alcaldía nazarena.

El mitin de este sábado llegará además a algo más de seis meses de las elecciones municipales previstas para el 23 de mayo de 2027, a las que volverá a concurrir Francisco Rodríguez con la aspiración de revalidar la mayoría absoluta de la que disfruta en este mandato tras vencer en las locales de 2023 con 16 concejales, los mismos que había obtenido el PSOE en 2019 y dos más de los que otorgan la mayoría absoluta en ese ayuntamiento.

VUELTA A UN ACTO PREELECTORAL EN ANDALUCÍA TRAS EL 17M

Pedro Sánchez regresará este sábado a Andalucía para protagonizar un acto preelectoral después de que compartiera con María Jesús Montero cuatro mítines en la campaña de los comicios andaluces que se celebraron el pasado 17 de mayo, en los que el PSOE-A repitió como segunda fuerza más votada pero con el peor resultado de su historia en número de escaños en el Parlamento andaluz al quedarse con 28, dos menos de los conseguidos en 2022.

De esta manera, el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno compartió con quien fuera candidata socialista a la Junta el 17 de mayo, María Jesús Montero, cuatro mítines de campaña, que se celebraron en Cártama (Málaga), La Línea de la Concepción (Cádiz), Pulianas (Granada) y Sevilla capital, donde ambos cerraron campaña el 15 de mayo.

Anteriormente, ya en este año 2026, Sánchez acompañó a Montero en dos actos de la precampaña de las elecciones andaluzas que se celebraron en dos domingos consecutivos, los días 19 y 26 de abril en Gibraleón (Huelva) y en Córdoba, respectivamente.

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EuropaPress

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