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Prosigue la búsqueda del menor desaparecido en Granollers (Barcelona) durante las lluvias

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Barcelona, 6 oct (EFE).- El dispositivo para localizar a Rami, el niño de 12 años con autismo desaparecido el pasado domingo en Granollers (Barcelona) durante el episodio de fuertes lluvias, continúa este martes, tras una noche en la que no se han hallado indicios sobre su paradero.

A pesar de que la desaparición coincidió con el temporal, la consellera de Interior, Núria Parlon, ha aclarado en declaraciones a RAC1 que el menor "no ha desaparecido fruto del impacto del temporal", y ha recordado que "había desaparecido otras veces por circunstancias personales".

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Parlon ha detallado que el operativo está repartido entre los Bombers de la Generalitat, que peinan las zonas "más ruralizadas", y los Mossos d'Esquadra, que centran la búsqueda en el ámbito urbano, con la expectativa de "encontrarlo pronto".

Por parte de los Bombers, el despliegue se concentra en una zona agroforestal a las afueras del municipio, donde trabajan ocho dotaciones con el Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE) subacuático, el Grupo Canino de Búsqueda (GRCR) y la Unidad de Drones.

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A este dispositivo se ha incorporado el equipo de Perros de Rescate y Búsqueda de Cruz Roja, con 11 voluntarios y 6 perros especializados, y se están organizando también batidas ciudadanas coordinadas desde el centro de mando ubicado en el Palau d'Esports de Granollers.

Las personas interesadas en colaborar deben acudir a la carpa de Bombers para recibir la asignación de una zona de rastreo, preferiblemente para caminar en parejas o grupos.

Según la descripción facilitada por los Mossos d'Esquadra, Rami mide 1,73 metros de estatura, es de piel morena, complexión fuerte y tiene el pelo corto y rizado.

En el momento de su desaparición vestía camiseta turquesa y pantalón corto deportivo de color naranja.

Las autoridades recuerdan que el menor podría estar desorientado y piden llamar al teléfono de emergencias 112 ante cualquier dato relevante. EFE

dic/rq/crf

(Vídeo)

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