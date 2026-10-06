Prisión sin fianza para el detenido por atropellar a cinco ciclistas en Murcia

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Murcia, 6 oct (EFE).- La magistrada de la plaza 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Murcia ha acordado este martes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido por atropellar a cinco ciclistas el pasado domingo en la carretera RM-F18, en el término municipal de Murcia, ha informado el TSJ.

El detenido, de 42 años y que cumplía una condena por un homicidio doloso cometido en 2013, se encontraba disfrutando de un permiso penitenciario cuando ocurrió el atropello, según ha informado la Guardia Civil.

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La jueza lo investiga por conducción bajo la influencia de sustancias estupefacientes, dos delitos de lesiones imprudentes en concurso con un delito contra la seguridad vial, homicidio en grado de tentativa y abandono del lugar del accidente.

El conductor arrolló a cinco mujeres que circulaban en bicicleta por la carretera que conecta el Pantano de la Pedrera con Cañadas de San Pedro. Dos resultaron heridas de gravedad y una tercera sufrió heridas leves.

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Tras el atropello, el hombre avanzó unos 200 metros y regresó al lugar, donde, según la Guardia Civil, intentó volver a arrollar a las ciclistas. Posteriormente huyó, abandonó el vehículo y continuó a pie hasta ser localizado y detenido en una zona de monte.

El arrestado dio positivo en consumo de drogas. EFE