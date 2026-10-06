Prisión provisional para un detenido presuntamente relacionado con una muerte violenta en Lleida el pasado sábado

22/11/2018 Fachada del Palacio de Justicia de Catalunya, sede del TSJC y de la Audiencia de Barcelona. POLITICA ESPAÑA EUROPA CATALUÑA ESPAÑA EUROPA CATALUÑA BARCELONA JUSTICIA AUTONOMÍAS DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

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El juzgado de guardia de Lleida ha ordenado este martes prisión provisional comunicada y sin fianza para uno de los 2 detenidos por estar presuntamente relacionados con la muerte violenta de un hombre en la ciudad el pasado sábado.

El otro detenido se encuentra en libertad con comparecencias mensuales, se le ha retirado el pasaporte y se le ha prohibido salir del país, según ha informado el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en una publicación en 'X' recogida por Europa Press.

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Ambas personas tienen una causa abierta por homicidio, según ha detallado el tribunal.

Los Mossos recibieron un aviso a las 16.39 horas del sábado 3 de octubre después de que se localizara a una persona inconsciente en un descampado del barrio de la Bordeta, y tras desplazarse diversas patrullas policiales junto con dos unidades del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) se certificó la muerte de este hombre.

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Horas más tarde, fruto de la investigación, los dos hombres fueron detenidos por su presunta relación con los hechos, y la División de Investigación Criminal de los Mossos se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer los hechos.