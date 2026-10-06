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Podemos defiende las primarias para que "los mejores" den "la batalla contra el fascismo"

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Madrid, 6 oct (EFE).- La líder de Podemos, Ione Belarra, ha insistido en que su partido va a celebrar primarias abiertas (14 y 15 de octubre) y se lo van a proponer a la candidatura de Frente Amplio pese a su rechazo, y ha subrayado que es un sistema que garantiza que "los mejores" den "la batalla contra el fascismo".

"Con las primarias siempre aciertas", ha sostenido Belarra en una rueda de prensa en el Congreso al defender que quien toma la decisión es la gente que participa en el proceso y, por eso, pese a que la candidatura Frente Amplio no es receptiva a esta idea, los morados no van a cejar en preparar una lista amplía de cara a las elecciones del 29N.

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Fuentes del partido han señalado que están hablando con todo el mundo e invitando a todos a participar, incluidas organizaciones y movimientos sociales.

Una afirmación que hacen cuando se les pregunta concretamente si han tanteado al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que mantiene la incógnita sobre su futuro político. También es una oferta que mantiene Podemos porque piensan que igual hay fuerzas dentro de Frente Amplio, como IU, que se lo puede repensar.

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En todo caso, Belarra ha señalado que "todo el mundo está viendo el bucle" en el que están inmersos, y el votante a la izquierda del PSOE quiere que salga de ese bucle y la única manera de hacerlo es con primarias. EFE

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