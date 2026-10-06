Pérez Llorca no se plantea adelantar las elecciones en la Comunitat Valenciana

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Alicante, 6 oct (EFE).- El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha señalado este martes que no se ha planteado adelantar las elecciones autonómicas en la Comunitat Valenciana para hacerlas coincidir con las generales porque, según ha dicho, él no piensa en su interés personal, a diferencia, a su juicio, del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Posiblemente todo el mundo pensaba que convocarlas podría ser bueno para el Partido Popular, pero yo es que pienso en el interés de todos los valencianos y de todas las valencianas", ha añadido el president, en declaraciones a los medios en Alicante.

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Pérez Llorca ha explicado que jamás se planteó convocar las elecciones y ha añadido: "Cualquier decreto que yo llevo a las Cortes Valencianas se aprueba", algo que consigue, a su juicio, "con diálogo y con entendimiento".

“Estamos haciendo un buen trabajo, porque demostramos que tenemos estabilidad y porque somos capaces de mejorar la vida de todos los valencianos y las valencianas”, ha afirmado el president, quien ha insistido: “Jamás miraré por mi interés y utilizaré las instituciones, como ha hecho Pedro Sánchez, como ha hecho el Partido Socialista”.

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Preguntado sobre las posibles salidas de miembros del Consell a las listas del PP a las Cortes Generales, Pérez Llorca ha contestado que no entra “en temas de especulaciones de listas”.

Sobre su confirmación como candidato a president de la Generalitat en los futuros comicios autonómicos, el jefe del Consell ha declarado no sentirse preocupado por su situación de interinidad.

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“El presidente de mi partido me pidió que fuese president de la Generalitat en un momento superdifícil para el partido”, ha recordado Pérez Llorca, quien ha considerado: “Hemos conseguido revertir la situación y creo que estamos haciendo un gran trabajo”.

También ha vaticinado que las elecciones generales del 29 de noviembre permitirán "acabar con el sanchismo", algo de lo que está seguro. "Sobre todo con ese sanchismo malo que ha hecho tanto daño a nuestra tierra, a la Comunidad y que también ha hecho mucho daño la provincia de Alicante", ha añadido. EFE

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