Nacional promete luchar hasta el final y Liverpool se queda con la cima del Clausura

Guardar

Montevideo, 5 oct (EFE).- Nacional venció a Montevideo City Torque en el duelo que cerró la novena jornada del Torneo Clausura y, de esa forma, se mantuvo en carrera para luchar por el título de un certamen que ahora tiene a Liverpool como líder de la clasificación.

En el estadio Gran Parque Central, el Tricolor se impuso este lunes por 2-0 con anotaciones del defensor Tomás Viera y del atacante Maximiliano Gómez.

PUBLICIDAD

De esta forma alcanzó las 17 unidades en el Clausura y quedó a tres del líder, sellando así una gran remontada asociada a la llegada de Daniel Carreño a la dirección técnica del equipo.

Tras la salida de Jorge Bava después de perder los dos primeros encuentros del certamen, el nuevo director técnico, Daniel Carreño, lideró al Tricolor en seis partidos en los que sumó cuatro triunfos y dos igualdades.

PUBLICIDAD

Carreño también dirigió a Nacional en tres juegos de la Copa AUF Uruguay de los que ganó dos y empató el restante.

El triunfo del Tricolor de este lunes dejó además a Liverpool en la primera posición del Clausura, posición a la que llegó este fin de semana a la espera de lo que ocurriera con el juego que cerraba la etapa.

PUBLICIDAD

El Negriazul llegó a 20 enteros, mientras que Montevideo City Torque tenía 19 y podía superarlo con una victoria que finalmente no logró conseguir.

Los ciudadanos son ahora escoltas junto a Peñarol, mientras que Deportivo Maldonado y Nacional quedaron con 17 puntos y Montevideo Wanderers con 15.

Mientras tanto, en la Tabla Anual acumulada Peñarol suma 62 enteros y aventaja por cuatro a Deportivo Maldonado, al tiempo que Montevideo City tiene 54, Racing 53, Nacional 52, Montevideo Wanderers 50, Liverpool 49 y Central Español 38.

PUBLICIDAD

Los primeros cuatro de esta disputarán el próximo año la Copa Libertadores y los otros cuatro jugarán la Copa Sudamericana.

En los restantes encuentros de la etapa, Liverpool venció por 3-2 a Progreso, Albion le ganó por idéntico resultado a Defensor Sporting, Deportivo Maldonado goleó por 3-0 a Central Español, Danubio venció por 2-1 a Cerro Largo, Boston River y Juventud igualaron 0-0, Cerro perdió por 0-2 ante Montevideo Wanderers y Peñarol se impuso a Racing por 1-0. EFE

PUBLICIDAD