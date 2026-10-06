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Milei saluda a Messi por su despedida de la selección: "Gracias por toda la magia"

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Buenos Aires, 6 oct (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, saludó a Lionel Messi en la previa al partido amistoso de este martes ante Benín en Buenos Aires que marcará su retiro de la selección, y le agradeció "por toda la magia dentro y fuera del campo de juego" a través de una publicación en sus redes sociales.

"Muchas gracias Lionel Messi por toda la magia que nos has regalado dentro y fuera del campo de juego, mostrando al mundo que con esfuerzo es posible alcanzar hasta lo imposible. ¡Messi es imposible! ¡Vamos Argentina, carajo!", escribió el mandatario en su cuenta de X.

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Junto a esa publicación, difundió un video con dos antiguas declaraciones suyas, una de las cuales ensalza el juego del atacante de 39 años: "Yo solamente me dediqué a disfrutar de las cosas que hace Messi adentro de un campo de juego, que son increíbles".

Además, en esas declaraciones sobre el astro, Milei hizo referencia a un texto publicado en 2018 en el medio argentino Página/12 por el periodista argentino Sebastián Varela del Río: "Hay un artículo que se llama 'Messi es imposible' y hace un relevamiento de todas las facetas del juego y es el mejor en todo, es increíble".

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En otro fragmento del video compartido por Milei, el presidente argentino se refiere a cómo logró reponerse a las adversidades de su carrera profesional y política gracias a la experiencia de haber sido futbolista en divisiones menores, en el puesto de portero.

"¿Sabés todo lo que me tuve que entrenar y acostumbrar a ir a buscarla adentro? ¿Sabés lo feo que es? Y sin embargo te la bancás (soportas) y seguís. La vida no es no tener fracasos, es seguir a pesar de tener fracasos", dice Milei en el video que alterna imágenes suyas con otras de la carrera de Messi en la Albiceleste.

El estadio Monumental de Buenos Aires estará a tope para que desde las 20:00 hora local (23:00 GMT) la selección argentina se enfrente con Benín en lo que será el partido 208 de la carrera de Messi con esos colores, el último de acuerdo a su decisión tras la final del Mundial 2026 en la que su equipo cayó 0-1 ante España.

El delantero marcó, hasta este partido, 125 goles, ofreció 66 asistencias: nadie marcó, asistió y jugó tantos encuentros en Argentina como él.Logró cuatro títulos: la Copa del Mundo 2022, las Copas América de 2021 y 2024, y la Finalissima 2022. Además, con la selección juvenil consiguió el Mundial sub-20 de 2005 y la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de 2008 con el equipo sub-23. EFE

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