Espana agencias

La jueza reclama las llamadas que realizó el presidente de Ceuta a Sánchez antes de la entrada masiva de inmigrantes

01/10/2026 El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas interviene durante el encuentro del día de hoyl. A 1 de octubre de 2026 en Sevilla, Andalucía (España). El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, mantiene en el Palacio de San Telmo, en Sevilla, un encuentro con el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, para abordar asuntos de interés común entre Andalucía y Ceuta. POLITICA Francisco J. Olmo - Europa Press
01/10/2026 El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas interviene durante el encuentro del día de hoyl. A 1 de octubre de 2026 en Sevilla, Andalucía (España). El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, mantiene en el Palacio de San Telmo, en Sevilla, un encuentro con el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, para abordar asuntos de interés común entre Andalucía y Ceuta. POLITICA Francisco J. Olmo - Europa Press
Guardar

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha solicitado la lista de llamadas que el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, realizó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o a su jefe de gabinete, Diego Rubio, entre los días 27 y 30 de julio, antes de la entrada masiva de inmigrantes desde Marruecos.

Así lo ha requerido Tardón, "a la mayor urgencia", mediante una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, tras la declaración de Vivas el pasado miércoles en el marco de la investigación que indaga la entrada masiva de personas a Ceuta desde Marruecos los días 30 y 31 de julio.

PUBLICIDAD

Durante su declaración como testigo, el presidente ceutí aseguró que llamó en varias ocasiones al Gobierno en los días previos a llegada de personas a la ciudad autónoma para advertir de la gravedad de la situación, y que Moncloa minimizó la crisis migratoria.

Vivas señaló que fueron diez las llamadas en total a Moncloa para hablar de la situación de las que habría obtenido respuestas en tres y siempre por parte Rubio, según aseguraron fuentes jurídicas a Europa Press.

PUBLICIDAD

Y relató que mantuvo una llamada con el entonces delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, el 25 de julio, cuatro días antes del ingreso de decenas de miles de migrantes en territorio español.

Dos días después, según su declaración a la jueza, ambos se reunieron y el presidente ceutí le solicitó reforzar los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, declarar la emergencia nacional y establecer un mando único para afrontar la crisis.

Vivas remarcó que ese mismo día, 27 de julio, llamó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero no obtuvo respuesta, y que posteriormente fue atendido por su jefe de gabinete, a quien le advirtió de la gravedad de la situación, de acuerdo a las mismas fuentes.

Asimismo, aseguró que en días posteriores llegó a hablar con los ministros de Defensa, Asuntos Exteriores, Interior y Política Territorial y Memoria Democrática, Margarita Robles, José Manuel Albares, Fernando Grande-Marlaska y Ángel Víctor Torres, respectivamente. En concreto, Albares le habría trasladado que la situación con Marruecos era buena.

Vivas aseveró que la primera vez que habló directamente con Sánchez sobre la situación fue el 30 de julio por la tarde, cuando miles de personas ya habían cruzado a España, para pedirle que acudiera a Ceuta para transmitir confianza en el Estado a la ciudadanía.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Avance de ‘Valle Salvaje’ del miércoles 7 de octubre: del ultimátum de Enriqueta a la revelación que puede cambiarlo todo

La ficción de TVE encara un episodio decisivo marcado por estrategias arriesgadas, tensiones familiares y un giro que amenaza con alterar el equilibrio del valle

Avance de ‘Valle Salvaje’ del miércoles 7 de octubre: del ultimátum de Enriqueta a la revelación que puede cambiarlo todo

El Gobierno conseguirá aprobar el decreto amplio de vivienda y paralizar desahucios de fondos buitre: el PNV confirma que votará a favor en la Diputación Permanente

La norma extiende hasta 2030 la protección de los hogares vulnerables y moviliza 10.000 millones de euros para facilitar el acceso a la primera vivienda

El Gobierno conseguirá aprobar el decreto amplio de vivienda y paralizar desahucios de fondos buitre: el PNV confirma que votará a favor en la Diputación Permanente

La reina Sofía aparece por sorpresa en la sede de Inditex en Arteixo para una visita fuera de su agenda: mucha seguridad y saludos a los trabajadores

La reina Sofía ha visitado la sede coruñesa de la empresa fundada por Amancio Ortega y ha podido conversar con los empleados

La reina Sofía aparece por sorpresa en la sede de Inditex en Arteixo para una visita fuera de su agenda: mucha seguridad y saludos a los trabajadores

Expertos en plantas lo confirman: uno de los mitos más extendidos en otoño tiene que ver con el riego

Ignacio Guío y Ángel Illescas han hablado con Infobae sobre algunos de los cuidados esenciales de las plantas en esta época del año

Expertos en plantas lo confirman: uno de los mitos más extendidos en otoño tiene que ver con el riego

La princesa Marta Luisa de Noruega y Durek Verret exigen más de 71 millones de euros por difamación: la hermana del chamán está entre los demandados

La querella presentada en Los Ángeles señala también a una exnovia del guía espiritual y a varias socias de la pareja

La princesa Marta Luisa de Noruega y Durek Verret exigen más de 71 millones de euros por difamación: la hermana del chamán está entre los demandados
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno conseguirá aprobar el decreto amplio de vivienda y paralizar desahucios de fondos buitre: el PNV confirma que votará a favor en la Diputación Permanente

El Gobierno conseguirá aprobar el decreto amplio de vivienda y paralizar desahucios de fondos buitre: el PNV confirma que votará a favor en la Diputación Permanente

Enric Serrano, policía: “Si publicas una foto así, te pueden robar las llaves de casa”

La jueza Tardón le exige a Vivas “a la mayor urgencia” un listado con las llamadas que mantuvo con el Gobierno antes de la entrada masiva de migrantes a Ceuta

Una plataforma de izquierdas impulsa las listas conjuntas al Senado para evitar que siga siendo “un búnker de la derecha”: Carlos Bardem y Pepe Viyuela, entre los firmantes

El Supremo da 48 horas a las partes para pronunciarse sobre qué nacionalizados por la ‘ley de nietos’ podrán votar en las elecciones del 29 de noviembre

ECONOMÍA

El Gobierno cambia las reglas del aceite de oliva español e importado para reforzar el control sobre su calidad y autenticidad

El Gobierno cambia las reglas del aceite de oliva español e importado para reforzar el control sobre su calidad y autenticidad

Una jubilada de 84 años trabaja como conductora de Uber para llegar a fin de mes: “Solo trabajo unas horas al día y paro en cuanto me siento cansada”

Iberdrola “desahucia” a los sindicatos en plena guerra por el convenio: CCOO y UGT la acusan de echarles de sus despachos

Los sindicatos anuncian una huelga general: qué derechos tienen los trabajadores si deciden sumarse al paro

Préstamos de 50.000 euros sin intereses ni límite de edad para comprar la primera vivienda: el extra que suma el Gobierno a los decretos

DEPORTES

Croacia - España, en directo: previa y última hora de La Roja en su cuarto partido de la Nations League

Croacia - España, en directo: previa y última hora de La Roja en su cuarto partido de la Nations League

Qué fue de Cicinho: el exjugador del Real Madrid que vio a Jesucristo tras beber 18 caipirinhas y 14 cervezas y después se convirtió en predicador evangelista

Un exfutbolista del Real Madrid pide romper la tradición del brazalete y dárselo a Bellingham: “No hace 50 goles, pero contagia al resto”

A qué hora y dónde ver el partido Croacia - España de la Nations League gratis: La Roja busca el pleno de victorias ante una rival herida

La reflexión del jugador Dani Carvajal sobre sus inversiones en vivienda: “Lo primero que hice cuando fiché por el Bayer Leverkusen fue comprarle una casa a mis padres”